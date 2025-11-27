Advertisement

عربي-دولي

بقوة 6.6 درجات.. زلزال يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

Lebanon 24
27-11-2025 | 01:18
ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
ويقع مركز الزالزال في جزيرة سيميلو على عمق 25 كيلومترا، بحسب الهيئة.

وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
وأكدت الوكالة أنه لا مخاوف من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
وكالة الجيوفيزياء

جزيرة سومطرة

إندونيسيا

دونيس

جيوف

