في الصين.. مقتل 11 عاملًا صدمهم قطار

قُتل 11 شخصا وأصيب اثنان آخران صباحا في عندما صدم قطار مجموعة من العمال، وفق ما أفادت إدارة السكك الحديد.وأفادت إدارة السكة الحديد في كونمينغ في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" أن الذي كان يحمل معدات لرصد الزلازل كان يسير بشكل طبيعي في محطة في مقاطعة عندما صدم عمالا دخلوا مساره ما أسفر عن مقتل 11 وإصابة اثنين".أضافت : "أن إدارة السكك الحديد قامت على الفور بتفعيل خطة الاستجابة للطوارئ، وتعاونت مع السلطات المحلية لتنظيم عمليات الإنقاذ والإغاثة".وأشارت إلى أنه "فُتح تحقيق في أسباب الحادث"، مؤكدة "ضرورة محاسبة المسؤولين عنه".