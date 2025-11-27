23
في الصين.. مقتل 11 عاملًا صدمهم قطار
Lebanon 24
27-11-2025
|
01:39
A-
A+
قُتل 11 شخصا وأصيب اثنان آخران صباحا في
جنوب غرب
الصين
عندما صدم قطار مجموعة من العمال، وفق ما أفادت إدارة السكك الحديد.
وأفادت إدارة السكة الحديد في كونمينغ في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" أن
القطار
الذي كان يحمل معدات لرصد الزلازل كان يسير بشكل طبيعي في محطة في مقاطعة
يونان
عندما صدم عمالا دخلوا مساره ما أسفر عن مقتل 11 وإصابة اثنين".
أضافت : "أن إدارة السكك الحديد قامت على الفور بتفعيل خطة الاستجابة للطوارئ، وتعاونت مع السلطات المحلية لتنظيم عمليات الإنقاذ والإغاثة".
وأشارت إلى أنه "فُتح تحقيق في أسباب الحادث"، مؤكدة "ضرورة محاسبة المسؤولين عنه".
