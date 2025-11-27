ارتفاع حصيلة ضحايا حريق اندلع بأبراج سكنية في هونغ كونغ

Advertisement

أعلنت السلطات في إن ما لا يقل عن 44 شخصاً لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في أبراج سكنية شاهقة في هونغ كونغ، كما أصيب 45 شخصاً بإصابات خطيرة، وما زال هناك 279 شخصاً في عداد المفقودين.وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مجمع وانغ فوك كورت السكني في منطقة تاي بو بالمدينة، التي تعد منطقة إدارية خاصة بالصين.