عربي-دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق اندلع بأبراج سكنية في هونغ كونغ

Lebanon 24
27-11-2025 | 02:08
Doc-P-1447382-638998316311559227.webp
Doc-P-1447382-638998316311559227.webp photos 0
أعلنت السلطات في هونغ كونغ إن ما لا يقل عن 44 شخصاً لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في أبراج سكنية شاهقة في هونغ كونغ، كما أصيب 45 شخصاً بإصابات خطيرة، وما زال هناك 279 شخصاً في عداد المفقودين.
وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مجمع وانغ فوك كورت السكني في منطقة تاي بو بالمدينة، التي تعد منطقة إدارية خاصة بالصين.
هونغ كونغ

الصين

داري

