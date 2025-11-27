عمل مع الجيش الأميركي.. معلومات جديدة عن مطلق النار في واشنطن

Advertisement

أفادت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أن المواطن الأفغاني الذي يشتبه بأنه نفذ عملية إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني في ، عمل مع القوات الأميركية في قبل أن يتم إجلاؤه إلى .وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن المشتبه به البالغ 29 عاما عمل مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومع الجيش الأميركي وهيئات حكومية أخرى في أفغانستان، ووصل إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2021 بعد شهر من انسحاب القوات الأميركية من وسط فوضى عارمة، في أغسطس 2021، خلال ولاية الرئيس السابق .ونقلت الشبكة عن مدير "سي آي إيه" جون راتكليف، أن المشتبه به عمل مع الولايات المتحدة في قندهار، المدينة الواقعة جنوبي أفغانستان التي كانت تشكل إحدى أبرز القواعد العسكرية للقوات الأميركية.وقال راتكليف: "في أعقاب الانسحاب الكارثي من أفغانستان في عهد ، بررت إدارته استقدام مطلق النار المشتبه به إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2021 بعمله سابقا مع الحكومة الأميركية، بما فيها (سي آي إيه)، كعنصر في قوة شريكة في قندهار".ووقع إطلاق النار بعد ظهر الأربعاء في قلب العاصمة الأميركية، التي ينتشر فيها منذ أغسطس مئات جنود الاحتياط لإجراء دوريات راجلة بناء على طلب الرئيس الأميركي ، وخلافا لرأي السلطات المحلية.ودان "العمل الإرهابي" الذي أسفر عن إصابة عنصرين من الحرس الوطني بجروح بالغة، وتعهد بتعزيز سياساته المناهضة للهجرة.