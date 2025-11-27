Advertisement

عربي-دولي

عمل مع الجيش الأميركي.. معلومات جديدة عن مطلق النار في واشنطن

Lebanon 24
27-11-2025 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1447387-638998327036380847.jpeg
Doc-P-1447387-638998327036380847.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أن المواطن الأفغاني الذي يشتبه بأنه نفذ عملية إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن، عمل مع القوات الأميركية في أفغانستان قبل أن يتم إجلاؤه إلى الولايات المتحدة.
Advertisement

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن المشتبه به البالغ 29 عاما عمل مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومع الجيش الأميركي وهيئات حكومية أخرى في أفغانستان، ووصل إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2021 بعد شهر من انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد وسط فوضى عارمة، في أغسطس 2021، خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن.

ونقلت الشبكة عن مدير "سي آي إيه" جون راتكليف، أن المشتبه به عمل مع الولايات المتحدة في قندهار، المدينة الواقعة جنوبي أفغانستان التي كانت تشكل إحدى أبرز القواعد العسكرية للقوات الأميركية.

وقال راتكليف: "في أعقاب الانسحاب الكارثي من أفغانستان في عهد بايدن، بررت إدارته استقدام مطلق النار المشتبه به إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2021 بعمله سابقا مع الحكومة الأميركية، بما فيها (سي آي إيه)، كعنصر في قوة شريكة في قندهار".

ووقع إطلاق النار بعد ظهر الأربعاء في قلب العاصمة الأميركية، التي ينتشر فيها منذ أغسطس مئات جنود الاحتياط لإجراء دوريات راجلة بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخلافا لرأي السلطات الديمقراطية المحلية.

ودان ترامب "العمل الإرهابي" الذي أسفر عن إصابة عنصرين من الحرس الوطني بجروح بالغة، وتعهد بتعزيز سياساته المناهضة للهجرة.
مواضيع ذات صلة
إعلام أميركي: المشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض عمل مع الجيش في أفغانستان
lebanon 24
27/11/2025 11:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة واشنطن: ليست لدينا معلومات حول نوعية السلاح المستخدم في إطلاق النار
lebanon 24
27/11/2025 11:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: حادث إطلاق النار يقوي عزيمتنا على ضمان أمن واشنطن العاصمة
lebanon 24
27/11/2025 11:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قلق أوروبي من ضربات أميركية في الكاريبي: عواصم أوروبا تُقلّص تبادل المعلومات مع واشنطن
lebanon 24
27/11/2025 11:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الديمقراطية

الديمقراطي

هذا البلد

أفغانستان

جو بايدن

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:49 | 2025-11-27
04:42 | 2025-11-27
04:35 | 2025-11-27
04:23 | 2025-11-27
04:20 | 2025-11-27
04:05 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24