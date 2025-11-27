روسيا... احتجاز رجل خطط لتفجير عبوة ناسفة في سيفاستوبول

Advertisement

احتجز ضباط من هيئة الأمن الفيدراليية الروسية في أحد سكان مدينة سيفاستوبول خطط لتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب تخليدا للذكرى المئوية الثالثة للبحرية الروسية.وأوضح الأمن الروسي في بيان له اليوم الخميس أن الرجل المحتجز من مواليد عام 1968 في مقاطعة فينيتسا في .وحسب البيان، فإن الرجل باعتباره من الأيديولوجية القومية ، قام بجمع معلومات عن منشآت عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية ورصد عواقب الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات الأوكرانية في المنطقة لنشر الفيديوهات ذات الصلة على مواقع إلكترونية مختلفة مؤيدة لأوكرانيا.واضاف البيان أنه بهدف ترهيب السكان، خطط الرجل لتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع في سيفاستوبول بالقرب من النصب التذكاري تخليدا للذكرى المئوية الثالثة للبحرية الروسية.وحسب البيان، فقد درس المشتبه به تعليمات صنع العبوة الناسفة، وحصل على المكونات اللازمة، وصنع عبوة ناسفة شديدة الانفجار باستخدام خليط من المواد المتفجرة يتم التحكم فيها لاسلكيا، وعثر ضباط الأمن على هذه العبوة الناسفة في منزل المشتبه به.ووجهت إلى المحتجز تهم جنائية بموجب مادتي "حيازة عبوات ناسفة بشكل غير قانوني" و"التحضير لارتكاب عمل إرهابي"، ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.