روسيا... احتجاز رجل خطط لتفجير عبوة ناسفة في سيفاستوبول

Lebanon 24
27-11-2025 | 02:42
Doc-P-1447395-638998334071219715.jpg
Doc-P-1447395-638998334071219715.jpg photos 0
احتجز ضباط من هيئة الأمن الفيدراليية الروسية في القرم أحد سكان مدينة سيفاستوبول خطط لتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب النصب التذكاري تخليدا للذكرى المئوية الثالثة للبحرية الروسية.
وأوضح الأمن الروسي في بيان له اليوم الخميس أن الرجل المحتجز من مواليد عام 1968 في مقاطعة فينيتسا في أوكرانيا.

وحسب البيان، فإن الرجل باعتباره من أنصار الأيديولوجية القومية الأوكرانية، قام بجمع معلومات عن منشآت عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية ورصد عواقب الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات الأوكرانية في المنطقة لنشر الفيديوهات ذات الصلة على مواقع إلكترونية مختلفة مؤيدة لأوكرانيا.

واضاف البيان أنه بهدف ترهيب السكان، خطط الرجل لتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع في سيفاستوبول بالقرب من النصب التذكاري تخليدا للذكرى المئوية الثالثة للبحرية الروسية.

وحسب البيان، فقد درس المشتبه به تعليمات صنع العبوة الناسفة، وحصل على المكونات اللازمة، وصنع عبوة ناسفة شديدة الانفجار باستخدام خليط من المواد المتفجرة يتم التحكم فيها لاسلكيا، وعثر ضباط الأمن على هذه العبوة الناسفة في منزل المشتبه به.

ووجهت إلى المحتجز تهم جنائية بموجب مادتي "حيازة عبوات ناسفة بشكل غير قانوني" و"التحضير لارتكاب عمل إرهابي"، ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.
