23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تلوّح بإغلاق الحدود إذا تكررت الهجمات على الدروز في سوريا
Lebanon 24
27-11-2025
|
03:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس في جلسة سرية أمس إن
إسرائيل
ليست على طريق السلام مع
سوريا
، مشيرا إلى أن إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها.
Advertisement
ووفق ما أوردت هيئة البث
الإسرائيلية
، فقد صرح كاتس، يوم الأربعاء، في نقاش سري للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، بأن إسرائيل "ليست
على الطريق
الصحيح" نحو السلام مع سوريا. ويرجع ذلك إلى وجود قوى داخل حدودها تفكر في غزو
بري
لتجمعات سكانية في هضبة
الجولان
، وفق قوله.
وبحسب الوزير، فإن الحوثيين من بين القوى العاملة في سوريا، وينظر إليهم على أنهم خطر لغزو بري لشمال البلاد. وأضاف كاتس أن إسرائيل تأخذ هذا السيناريو في الاعتبار عند النظر في الدفاع عن حدودها الشمالية.
وأكد كاتس أن إسرائيل تحمي الدروز في سوريا. وقال: "لدى الجيش الإسرائيلي خطة معدة، وإذا تكررت
الغارات
على جبل الدروز، فسنتدخل، بما في ذلك إغلاق الحدود". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وسط الإغلاق الحكومي.. ترامب يلوّح بإقالات وإلغاء مشاريع
Lebanon 24
وسط الإغلاق الحكومي.. ترامب يلوّح بإقالات وإلغاء مشاريع
27/11/2025 11:56:35
27/11/2025 11:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تلوّح بـ"حرب لايام"؟
Lebanon 24
إسرائيل تلوّح بـ"حرب لايام"؟
27/11/2025 11:56:35
27/11/2025 11:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يلوّح بالرد العسكري على حماس إذا خرقت الاتفاق!
Lebanon 24
ترامب يلوّح بالرد العسكري على حماس إذا خرقت الاتفاق!
27/11/2025 11:56:35
27/11/2025 11:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يلوّح بهجمات أوسع داخل روسيا
Lebanon 24
زيلينسكي يلوّح بهجمات أوسع داخل روسيا
27/11/2025 11:56:35
27/11/2025 11:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
على الطريق
إسرائيل
الجولان
الغارات
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصور الأولى لوصول البابا لاوون الرابع عشر إلى أنقرة
Lebanon 24
الصور الأولى لوصول البابا لاوون الرابع عشر إلى أنقرة
04:49 | 2025-11-27
27/11/2025 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الجيش اللبناني.. هذا ما قاله وزير خارجية إيران
Lebanon 24
عن الجيش اللبناني.. هذا ما قاله وزير خارجية إيران
04:42 | 2025-11-27
27/11/2025 04:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: الأسلحة الروسية أثبتت فاعليتها
Lebanon 24
بوتين: الأسلحة الروسية أثبتت فاعليتها
04:35 | 2025-11-27
27/11/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الايراني: نعد الدقائق للمواجهة النهائية مع العدو
Lebanon 24
الحرس الثوري الايراني: نعد الدقائق للمواجهة النهائية مع العدو
04:23 | 2025-11-27
27/11/2025 04:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 19 قتيلاً و20 مفقوداً
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 19 قتيلاً و20 مفقوداً
04:20 | 2025-11-27
27/11/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:49 | 2025-11-27
الصور الأولى لوصول البابا لاوون الرابع عشر إلى أنقرة
04:42 | 2025-11-27
عن الجيش اللبناني.. هذا ما قاله وزير خارجية إيران
04:35 | 2025-11-27
بوتين: الأسلحة الروسية أثبتت فاعليتها
04:23 | 2025-11-27
الحرس الثوري الايراني: نعد الدقائق للمواجهة النهائية مع العدو
04:20 | 2025-11-27
ارتفاع حصيلة فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 19 قتيلاً و20 مفقوداً
04:05 | 2025-11-27
الهند تدرس طلب تسليم رئيسة الوزراء السابقة بعد هروبها عام 2024
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 11:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 11:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 11:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24