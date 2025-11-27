Advertisement

عربي-دولي

الهند تدرس طلب تسليم رئيسة الوزراء السابقة بعد هروبها عام 2024

Lebanon 24
27-11-2025 | 04:05
أصدرت محكمة في بنغلادش الخميس حكما بالسجن 21 عاما على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في ثلاثة ملفات فساد.
ودانت محكمة في دكا برئاسة القاضي عبد الله المأمون حسينة (78 عاما) بالاستحواذ بصورة غير قانونية على أراض في ضواحي أكبر مدن بنغلادش، في ختام محاكمة جرت غيابيا.
وأعلن القاضي عند النطق بالحكم أن "سلوك رئيسة الوزراء ... يكشف عن ميل متواصل إلى الفساد، يغذيه شعور بالإفلات من العقاب وصلاحيات غير محدودة وطمع واضح بالأملاك العامة".
كما حكم على ابنها وابنتها الخميس بالسجن خمس سنوات في الملفات ذاتها.

وكانت محكمة أصدرت الأسبوع الماضي حكما بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة التي حكمت البلاد بيد من حديد منذ العام 2009، لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لإصدارها الأوامر إلى قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الانتفاضة الطلابية التي أطاحتها في أغسطس 2024.

ونفت حسينة الموجودة خارج البلاد أن تكون أعطت مثل هذه الأوامر، منددة بـ"دوافع سياسية" خلف الحكم.

وسقط 1400 قتيل على الأقل معظمهم مدنيون بحسب الأمم المتحدة، خلال الاحتجاجات الشعبية التي قادها طلاب وأجبرت حسينة على الاستقالة ومغادرة البلد في 5 أب 2024 لتلجأ إلى الهند المجاورة بعد 15 عاما من إمساكها مقاليد السلطة.

وبعد صدور حكم الإعدام بحقها، توجهت دكا بطلب تسليمها إلى نيودلهي التي أبلغت الأربعاء أن الطلب "قيد الدرس". (الحدث)
