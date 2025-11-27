الهند تدرس طلب تسليم رئيسة الوزراء السابقة بعد هروبها عام 2024

Advertisement

أصدرت محكمة في بنغلادش الخميس حكما بالسجن 21 عاما على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في ثلاثة ملفات فساد.ودانت محكمة في دكا برئاسة القاضي حسينة (78 عاما) بالاستحواذ بصورة غير قانونية على أراض في ضواحي أكبر مدن بنغلادش، في ختام محاكمة جرت غيابيا.وأعلن القاضي عند النطق بالحكم أن "سلوك رئيسة الوزراء ... يكشف عن ميل متواصل إلى الفساد، يغذيه شعور بالإفلات من العقاب وصلاحيات غير محدودة وطمع واضح بالأملاك العامة".كما حكم على ابنها وابنتها الخميس بالسجن خمس سنوات في الملفات ذاتها.وكانت محكمة أصدرت الأسبوع الماضي حكما بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة التي حكمت البلاد بيد من حديد منذ العام 2009، لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لإصدارها الأوامر إلى بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الانتفاضة الطلابية التي أطاحتها في 2024.ونفت حسينة الموجودة خارج البلاد أن تكون أعطت مثل هذه الأوامر، منددة بـ"دوافع سياسية" خلف الحكم.وسقط 1400 قتيل على الأقل معظمهم مدنيون بحسب ، خلال الاحتجاجات الشعبية التي قادها طلاب وأجبرت حسينة على الاستقالة ومغادرة البلد في 5 أب 2024 لتلجأ إلى المجاورة بعد 15 عاما من إمساكها مقاليد السلطة.وبعد صدور حكم الإعدام بحقها، توجهت دكا بطلب تسليمها إلى التي أبلغت الأربعاء أن الطلب "قيد الدرس". (الحدث)