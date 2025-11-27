ارتفاع حصيلة فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 19 قتيلاً و20 مفقوداً

Advertisement

ارتفعت حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في سومطرة إلى 19 قتيلا و 20 مفقودا، على ما أفاد مسؤول في وكالة الإنقاذ الخميس، في ظل استمرار الأحوال الجوية السيئة في إندونيسيا.وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين.وتهطل أمطار غزيرة منذ عدة أيام على إقليم شمال سومطرة (غرب إندونيسيا)، ولا سيما منطقة تابانولي الجنوبية التي تشهد فيضانات منذ الاثنين.وقال رئيس للبحث والإنقاذ إيمي فريزر، لوكالة فرانس برس، إنّ "19 شخصا لقوا مصرعهم في كل المناطق المتضررة" بحسب حصيلة صدرت مساء الأربعاء.وأضاف أن 24 شخصا في عداد المفقودين في ستة مواقع مختلفة.وبسبب سوء الأحوال الجوية، انقطعت الطرق المؤدية إلى المناطق المتضررة، وتوقفت خدمات الاتصالات والكهرباء، بحسب ما أوضح المسؤول مشيرا إلى أنّ السلطات تُعطي الأولوية لإيصال الإمدادات إلى المناطق المعزولة.وفي إقليم آتشيه المجاور في الطرف من سومطرة، تسببت الأمطار الغزيرة خلال الأيام الأخيرة بفيضانات وانهيارات أرضية، مما أدى إلى إجلاء نحو 1500 شخص، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة .وأفاد صحافي في بانقطاع الكهربائي في مناطق من الإقليم.وأعلن الفرع المحلي لشركة الكهرباء الحكومية "بيرو ساهان ليستريك نيغارا" الأربعاء أنه نشر فرقا لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا بعد انهيار برج نقل بسبب فيضانات مفاجئة.وبحسب وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء، تشكل إعصار "سنيار" الأربعاء، وقد يؤدي خلال الأيام المقبلة إلى مزيد من التقلبات الجوية القاسية في أجزاء من المنطقة، بما في ذلك آتشيه وشمال سومطرة.(الحدث)