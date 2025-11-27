Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع حصيلة فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 19 قتيلاً و20 مفقوداً

Lebanon 24
27-11-2025 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1447449-638998390817455375.jpg
Doc-P-1447449-638998390817455375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 19 قتيلا و 20 مفقودا، على ما أفاد مسؤول في وكالة الإنقاذ الخميس، في ظل استمرار الأحوال الجوية السيئة في إندونيسيا.
Advertisement

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وتهطل أمطار غزيرة منذ عدة أيام على إقليم شمال سومطرة (غرب إندونيسيا)، ولا سيما منطقة تابانولي الجنوبية التي تشهد فيضانات منذ الاثنين.

وقال رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إيمي فريزر، لوكالة فرانس برس، إنّ "19 شخصا لقوا مصرعهم في كل المناطق المتضررة" بحسب حصيلة صدرت مساء الأربعاء.
وأضاف أن 24 شخصا في عداد المفقودين في ستة مواقع مختلفة.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، انقطعت الطرق المؤدية إلى المناطق المتضررة، وتوقفت خدمات الاتصالات والكهرباء، بحسب ما أوضح المسؤول مشيرا إلى أنّ السلطات تُعطي الأولوية لإيصال الإمدادات إلى المناطق المعزولة.
وفي إقليم آتشيه المجاور في الطرف الغربي من سومطرة، تسببت الأمطار الغزيرة خلال الأيام الأخيرة بفيضانات وانهيارات أرضية، مما أدى إلى إجلاء نحو 1500 شخص، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق من الإقليم.

وأعلن الفرع المحلي لشركة الكهرباء الحكومية "بيرو ساهان ليستريك نيغارا" الأربعاء أنه نشر فرقا لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا بعد انهيار برج نقل بسبب فيضانات مفاجئة.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء، تشكل إعصار "سنيار" الأربعاء، وقد يؤدي خلال الأيام المقبلة إلى مزيد من التقلبات الجوية القاسية في أجزاء من المنطقة، بما في ذلك آتشيه وشمال سومطرة.
(الحدث)
 
مواضيع ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المدرسة في إندونيسيا إلى 54 قتيلا
lebanon 24
27/11/2025 14:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب: أكثر من 70 قتيلا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الهند ونيبال
lebanon 24
27/11/2025 14:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رجال الإنقاذ: ارتفاع عدد قتلى زلزال الفليبين إلى 19 قتيلاً
lebanon 24
27/11/2025 14:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الفلبين تعلن حالة الطوارئ مع تخطي حصيلة ضحايا الإعصار "كالمايجي" 241 قتيلا ومفقودا
lebanon 24
27/11/2025 14:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

وكالة فرانس برس

الوكالة الوطنية

إدارة الكوارث

الإندونيسية

الكوارث

التيار

الغربي

الغزي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:32 | 2025-11-27
07:00 | 2025-11-27
06:52 | 2025-11-27
06:43 | 2025-11-27
06:29 | 2025-11-27
06:14 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24