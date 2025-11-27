Advertisement

عربي-دولي

بوتين: الأسلحة الروسية أثبتت فاعليتها

Lebanon 24
27-11-2025 | 04:35
اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد منتدى دولي للخبراء في موسكو العام المقبل، وذلك في إطار رئاسة روسيا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، لمناقشة هيكل الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في منطقة أوراسيا.
وقال بوتين خلال مشاركته في قمة منظمة "معاهدة الأمن الجماعي"، اليوم الخميس: "نظراً للتوترات الجيوسياسية، فإنه من المنطقي تماماً أن تبرز مهام تعزيز المصالح والمبادرات الجماعية للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على المسرح العالمي. في هذا السياق، يقترح الجانب الروسي عقد منتدى دولي للخبراء في موسكو عام 2026 عشية قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مخصص لموضوع تشكيل بنية أمنية متساوية وغير قابلة للتجزئة في أوراسيا".

وأضاف الرئيس الروسي "نحن نخطط لإشراك وفود الدول الأعضاء، وأيضاً ممثلي الدول الصديقة، والهيئات متعددة الأطراف، وجمعيات التكامل".

وأكد بوتين أن الأسلحة الروسية الحديثة أثبتت فاعليتها في العمليات العسكرية على الجبهة. وأضاف أن روسيا تقترح البدء في إعداد استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرا إلى أن روسيا ستواصل العمل مع شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي للكشف عن الخلايا الإرهابية وقطع قنوات تمويلها.

وأعلن بوتين أن القمة المقبلة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعقد في 11نوفمبر 2026 في موسكو.

وشارك الرئيس الروسي، اليوم الخميس، في اجتماع موسع لقمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة القرغيزية بيشكيك.

وتعقد القمة في مقر الإقامة الحكومية "إنتيماك أوردو" في العاصمة القرغيزية بيشكيك، ومن المتوقع أيضا أن يحضر بوتين حفل توقيع الوثائق الختامية. (الحدث)
 
