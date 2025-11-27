الصور الأولى لوصول البابا لاوون الرابع عشر إلى أنقرة

Advertisement

وصل البابا لاوون اليوم الخميس إلى ، وهي أول محطة في أول رحلة له خارج منذ توليه منصب بابا الفاتيكان، ومن المتوقع أن يوجه خلال الزيارة نداءات من أجل السلام في ويحث على الوحدة بين الكنائس المنقسمة طويلة.ووصل البابا إلى العاصمة الساعة 12:12 ظهرا بالتوقيت المحلي (0922 بتوقيت غرينتش) في زيارة حافلة بالفعاليات تستمر ثلاثة أيام في تركيا قبل التوجّه إلى .وستجري متابعة زيارة الأب الأقدس عن كثب إذ سيلقي خلالها أول عظات له خارج الفاتيكان ويزور مواقع ثقافية حساسة.وقال ماسيمو فاجولي الأكاديمي المتابع للفاتيكان لرويترز "إنها رحلة مهمة للغاية لأننا لا نعرف الكثير حتى الآن عن وجهات نظر ليو الجيوسياسية، وهذه هي أول فرصة كبيرة له للتعبير عنها".