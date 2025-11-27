Advertisement

عربي-دولي

الصور الأولى لوصول البابا لاوون الرابع عشر إلى أنقرة

Lebanon 24
27-11-2025 | 04:49
وصل البابا لاوون اليوم الخميس إلى تركيا، وهي أول محطة في أول رحلة له خارج إيطاليا منذ توليه منصب بابا الفاتيكان، ومن المتوقع أن يوجه خلال الزيارة نداءات من أجل السلام في الشرق الأوسط ويحث على الوحدة بين الكنائس المسيحية المنقسمة منذ فترة طويلة.
ووصل البابا إلى العاصمة أنقرة الساعة 12:12 ظهرا بالتوقيت المحلي (0922 بتوقيت غرينتش) في زيارة حافلة بالفعاليات تستمر ثلاثة أيام في تركيا قبل التوجّه إلى لبنان.

وستجري متابعة زيارة الأب الأقدس عن كثب إذ سيلقي خلالها أول عظات له خارج الفاتيكان ويزور مواقع ثقافية حساسة.

وقال ماسيمو فاجولي الأكاديمي الإيطالي المتابع للفاتيكان لرويترز "إنها رحلة مهمة للغاية لأننا لا نعرف الكثير حتى الآن عن وجهات نظر ليو الجيوسياسية، وهذه هي أول فرصة كبيرة له للتعبير عنها".
