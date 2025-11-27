حماس: إسرائيل تعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة

Advertisement

اتهمت الممارسات بشأن مسلحيها المحاصرين في بالخرق الفاضح لاتفاق غزة.. قبل ذلك.وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم ، إن الحركة التزمت بشكل كامل بكل متطلبات المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدا أن هي من تعيق الدخول في المرحلة الثانية.وأوضح، أن زيارة وفد حماس إلى تؤكد جدية الحركة في الانتقال إلى المرحلة الثانية وبدء التحضير لها. وبخصوص سلاح الحركة، قال قاسم، إن هذا الملف يجب أن يحل ضمن الحوار الوطني والتشاور الداخلي الفلسطيني.في سياق متصل، قالت صحيفة الإسرائيلية، إن صبر بدأ ينفد من إسرائيل، مع انقسام هناك، حول بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.أضافت الصحيفة، أن المسؤولين الإسرائيليين مصرون على عدم دخول المرحلة الثانية من الاتفاق، دون إعادة باقي جثث الأسرى في القطاع، وهما لجندي إسرائيلي، وعامل تايلاندي.كما قالت الصحيفة، إنه ما زالت هناك عوائق، منها عدم إنهاء ملف عناصر حماس المتحصنين في أنفاق رفح.وكشفت القناة 14 الإسرائيلية أنه وبحسب الجدول الذي حدده الأميركيون، من المتوقع أن تصل قوة الاستقرار الدولية إلى رفح في منتصف شهر كانون الثاني. (الربية)