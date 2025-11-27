Advertisement

عربي-دولي

حماس: إسرائيل تعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة

Lebanon 24
27-11-2025 | 05:07
اتهمت حماس الممارسات الإسرائيلية بشأن مسلحيها المحاصرين في رفح بالخرق الفاضح لاتفاق غزة.. قبل ذلك.
وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الحركة التزمت بشكل كامل بكل متطلبات المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدا أن إسرائيل هي من تعيق الدخول في المرحلة الثانية.

وأوضح، أن زيارة وفد حماس إلى القاهرة تؤكد جدية الحركة في الانتقال إلى المرحلة الثانية وبدء التحضير لها. وبخصوص سلاح الحركة، قال قاسم، إن هذا الملف يجب أن يحل ضمن الحوار الوطني والتشاور الداخلي الفلسطيني.

في سياق متصل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد من إسرائيل، مع انقسام القادة هناك، حول بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

أضافت الصحيفة، أن المسؤولين الإسرائيليين مصرون على عدم دخول المرحلة الثانية من الاتفاق، دون إعادة باقي جثث الأسرى في القطاع، وهما لجندي إسرائيلي، وعامل تايلاندي.

كما قالت الصحيفة، إنه ما زالت هناك عوائق، منها عدم إنهاء ملف عناصر حماس المتحصنين في أنفاق رفح.

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية أنه وبحسب الجدول الزمني الذي حدده الأميركيون، من المتوقع أن تصل قوة الاستقرار الدولية إلى رفح في قطاع غزة منتصف شهر كانون الثاني. (الربية)
