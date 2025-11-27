بهدف تقليص ارتهانها للواردات.. الهند توافق على خطة لتعزيز إنتاج المعادن النادرة

Advertisement

وافقت على خطة بقيمة 700 مليون لتعزيز استخراج ومعالجة النادرة، وهي حيوية لصنع المغناطيس الدائم، بهدف تقليص ارتهانها للواردات وخصوصا من .وقالت الحكومة في بيان إن هذه الخطة ستساهم في تأمين "سلسلة إمداد للصناعات الوطنية".وتنص الخطة على تدابير تحفيزية لبلوغ "قدرة إنتاج قدرها ستة آلاف طن في السنة" بهدف "تعزيز الاستقلالية وجعل الهند لاعبا رئيسيا في السوق العالمية"، وفق الحكومة. (سكاي نيوز عربية)