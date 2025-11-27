Advertisement

إقتصاد

بهدف تقليص ارتهانها للواردات.. الهند توافق على خطة لتعزيز إنتاج المعادن النادرة

27-11-2025 | 05:13
وافقت الهند على خطة بقيمة 700 مليون يورو لتعزيز استخراج ومعالجة المعادن النادرة، وهي حيوية لصنع المغناطيس الدائم، بهدف تقليص ارتهانها للواردات وخصوصا من الصين.
وقالت الحكومة في بيان إن هذه الخطة ستساهم في تأمين "سلسلة إمداد للصناعات الوطنية".

وتنص الخطة على تدابير تحفيزية لبلوغ "قدرة إنتاج قدرها ستة آلاف طن في السنة" بهدف "تعزيز الاستقلالية وجعل الهند لاعبا رئيسيا في السوق العالمية"، وفق الحكومة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
