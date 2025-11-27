Advertisement

عربي-دولي

كارثة هونغ كونغ.. 55 قتيلا و300 مفقود

Lebanon 24
27-11-2025 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1447484-638998431953582436.png
Doc-P-1447484-638998431953582436.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيطرت فرق الإطفاء، الخميس، على حريق هائل اندلع في مجمع سكني في هونغ كونغ مما أودى بحياة 55 شخصا على الأقل تاركا ما يقرب من 300 في عداد المفقودين.
Advertisement
 
وقالت الشرطة إن الحريق ربما يكون ناجما عن "إهمال جسيم" من شركة بناء استخدمت مواد غير آمنة.
  
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة فتشت شركة صيانة مباني المجمع السكني صباح الخميس، وصادرت وثائق تشير إلى مجمع وانغ فوك كورت.

وقالت إيلين تشونغ وهي مسؤولة كبيرة في شرطة هونغ كونغ: "لدينا سبب للاعتقاد أن الأطراف المسؤولة في الشركة كانت مهملة بشكل جسيم، مما أدى إلى وقوع هذا الحادث وتسبب في انتشار الحريق بشكل لا يمكن السيطرة عليه ووقوع خسائر كبيرة في الأرواح".

وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على 3 رجال من شركة البناء، هما مديران ومستشار هندسي، للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غير عمد على خلفية الحريق.

وقالت الشرطة إنه بالإضافة إلى تغطية المباني بشبكات واقية وبلاستيكية قد لا تتوافق مع معايير السلامة من الحرائق، استخدمت شركة بناء شاركت في أعمال الصيانة مادة رغوية لإغلاق بعض النوافذ في أحد المباني غير المتضررة. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
هونغ كونغ: ارتفاع عدد قتلى حريق المبنى السكني إلى 55
lebanon 24
27/11/2025 17:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هونغ كونغ: ارتفاع عدد قتلى حريق بمبنى سكني إلى 75
lebanon 24
27/11/2025 17:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى وجرحى في حريق كبير في هونغ كونغ
lebanon 24
27/11/2025 17:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ما السبب الذي جعل حريق هونغ كونغ الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية؟
lebanon 24
27/11/2025 17:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة البناء

سكاي نيوز

سكاي نيو

إيلين

بلاست

إيلي

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:32 | 2025-11-27
10:12 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
09:34 | 2025-11-27
09:26 | 2025-11-27
08:51 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24