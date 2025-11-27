كارثة هونغ كونغ.. 55 قتيلا و300 مفقود

سيطرت فرق الإطفاء، الخميس، على حريق هائل اندلع في مجمع سكني في مما أودى بحياة 55 شخصا على الأقل تاركا ما يقرب من 300 في عداد المفقودين.

وقالت الشرطة إن الحريق ربما يكون ناجما عن "إهمال جسيم" من شركة بناء استخدمت مواد غير آمنة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة فتشت شركة صيانة مباني المجمع السكني صباح الخميس، وصادرت وثائق تشير إلى مجمع وانغ فوك كورت.



وقالت تشونغ وهي مسؤولة كبيرة في شرطة هونغ كونغ: "لدينا سبب للاعتقاد أن الأطراف المسؤولة في الشركة كانت مهملة بشكل جسيم، مما أدى إلى وقوع هذا الحادث وتسبب في انتشار الحريق بشكل لا يمكن السيطرة عليه ووقوع خسائر كبيرة في الأرواح".



وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على 3 رجال من ، هما مديران ومستشار هندسي، للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غير عمد على خلفية الحريق.



وقالت الشرطة إنه بالإضافة إلى تغطية المباني بشبكات واقية وبلاستيكية قد لا تتوافق مع معايير السلامة من الحرائق، استخدمت شركة بناء شاركت في أعمال الصيانة مادة رغوية لإغلاق بعض النوافذ في أحد المباني غير المتضررة. (سكاي نيوز عربية)