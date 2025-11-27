Advertisement

عربي-دولي

ما السبب الذي جعل حريق هونغ كونغ الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية؟

Lebanon 24
27-11-2025 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1447488-638998438960012628.jpg
Doc-P-1447488-638998438960012628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد خبراء في سلامة الحرائق، أن استخدام سقالات مصنوعة من الخيزران ومغطاة بالبلاستيك كان العامل الأبرز في تفاقم الحريق الهائل الذي اندلع في مجموعة مبانٍ شاهقة في هونغ كونغ، وأسفر عن واحدة من أكثر الكوارث دموية منذ الحرب العالمية الثانية.
Advertisement

وبحسب السلطات، أدى الحريق إلى مقتل 44 شخصًا على الأقل، فيما لا يزال 280 آخرون مفقودين، بينما تتواصل عمليات الإخماد وسط رياح قوية أسهمت في انتشار النيران.

ووقع الحريق في منطقة تاي بو المكتظة بالسكان، والتي تضم ثمانية أبراج سكنية يعيش فيها أكثر من 4600 شخص. وأكد الخبراء أن السقالات الخيزرانية المغطاة بالبلاستيك لعبت دورًا قاتلًا، إذ تحولت إلى ما يشبه مدخنة عملاقة ساعدت على تمدد النيران بسرعة بين الطوابق.

وأوضح الباحث أنور عرابي من جامعة كوينزلاند أن هذه السقالات شكلت "طريقًا سريعًا للّهب"، وفي الوقت نفسه عملت كـ"عش" يحتفظ بالشرارات ويغذي عملية الاشتعال. فيما أشار إحسان نوروزينجاد من جامعة ويسترن سيدني إلى أن الخيزران الجاف، عند تغليفه بالبلاستيك، يتحول إلى وقود متصل يسرّع من انتشار النار بشكل خطير.

ودعا خبراء البناء إلى الاستغناء عن السقالات الخشبية واستبدالها ببدائل معدنية أكثر أمانًا. وقال البروفيسور جوان ييو من جامعة نيو ساوث ويلز إن هذه الخطوة باتت ضرورية للحد من مخاطر الحرائق وفرض معايير بناء أكثر صرامة.

وعقب الكارثة، أعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة مسؤولين في شركة بناء بتهمة القتل غير العمد نتيجة الإهمال. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هونغ كونغ: ارتفاع عدد قتلى حريق بمبنى سكني إلى 75
lebanon 24
27/11/2025 17:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هونغ كونغ: ارتفاع عدد قتلى حريق المبنى السكني إلى 55
lebanon 24
27/11/2025 17:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق اندلع بأبراج سكنية في هونغ كونغ
lebanon 24
27/11/2025 17:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى وجرحى في حريق كبير في هونغ كونغ
lebanon 24
27/11/2025 17:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة كوينزلاند

جامعة ويسترن

روسيا اليوم

جامعة كوينز

البروفيسور

نيو ساوث

الكوارث

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:32 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
09:34 | 2025-11-27
09:26 | 2025-11-27
08:51 | 2025-11-27
08:30 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24