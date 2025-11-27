السجن المؤبد لـ8 روسيين مسؤولين عن انفجار جسر القرم

Advertisement

قضت محكمة روسية الخميس بالسجن المؤبد بحق ثمانية رجال لضلوعهم في الانفجار الهائل الذي تسبب العام 2022 بتدمير جزئي للجسر الذي يربط بشبه التي ضمتها في 2014.وإثر جلسة في روستوف بجنوب البلاد، دين جميع المتهمين بالانتماء الى "مجموعة إجرامية منظمة" هدفت الى "ارتكاب اعتداء" طال جسر ، مما اسفر عن خمسة قتلى في تشرين الاول 2022، وفق ما أفادت الاقليمية في بيان.وأعلنت لاحقا مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد ثمانية أشهر من بدء الروسي لاوكرانيا.