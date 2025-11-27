Advertisement

عربي-دولي

السجن المؤبد لـ8 روسيين مسؤولين عن انفجار جسر القرم

Lebanon 24
27-11-2025 | 05:40
قضت محكمة روسية الخميس بالسجن المؤبد بحق ثمانية رجال لضلوعهم في الانفجار الهائل الذي تسبب العام 2022 بتدمير جزئي للجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.
وإثر جلسة في روستوف بجنوب البلاد، دين جميع المتهمين بالانتماء الى "مجموعة إجرامية منظمة" هدفت الى "ارتكاب اعتداء" طال جسر القرم، مما اسفر عن خمسة قتلى في تشرين الاول 2022، وفق ما أفادت المحكمة العسكرية الاقليمية في بيان.
     
وأعلنت كييف لاحقا مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد ثمانية أشهر من بدء الغزو الروسي لاوكرانيا. 
