بأساليب جديدة... هكذا تتجسس إيران على كبار المسؤولين في إسرائيل
Lebanon 24
27-11-2025
05:46
كشفت وكالة الأمن الرقمي
الإسرائيلية
عن حملة تجسس سيبراني إيرانية "غير مسبوقة"، تحمل اسم "سبير سبيكتر"، يعتقد أنها مرتبطة بجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري
الإيراني
.
وبحسب صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيلية، فإن الحملة التي تنفذها مجموعة معروفة بأسماء مثل "إيه بي تي 42" و"تشارمينغ سايبريس"، تمثل "تحولا واضحا من الهجمات العشوائية إلى عمليات تجسس دقيقة تستهدف أفرادا محددين".
ويركز المهاجمون على شخصيات مهمة في قطاعات الأمن والدفاع والحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم، في محاولات مستمرة للوصول إلى معلومات حساسة.
وقال رئيس وحدة السايبر في الوكالة نير بار يوسف: "هذه الحملة تعكس تطورا مهما في أساليب الهجوم. الهجمات أصبحت شخصية أكثر وتتطلب موارد ضخمة. لم يعد الهدف مجرد سرقة كلمات مرور بل السيطرة المستمرة على أجهزة محددة".
ويحاول المهاجمون قضاء أيام أو أسابيع في إنشاء علاقات تبدو مهنية أو شخصية مع الأهداف، كما تشمل الأساليب إرسال دعوات لمؤتمرات مزعومة أو طلبات لعقد اجتماعات رفيعة المستوى.
ويستخدم تطبيق "واتساب" كمنصة اتصال أولية، لما يوفره من طابع غير رسمي ومألوف.
وللإيقاع بالأهداف الأقل حساسية، تستخدم صفحات اجتماعات مزيفة لسرقة كلمات المرور مباشرة.
أما بالنسبة للأهداف العالية المستوى، فيسعى المهاجمون إلى زرع برامج خبيثة متقدمة يصعب اكتشافها، وفق "
يديعوت
أحرونوت". (سكاي نيوز عربية)
