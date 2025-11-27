بأساليب جديدة... هكذا تتجسس إيران على كبار المسؤولين في إسرائيل



وبحسب صحيفة " " الإسرائيلية، فإن الحملة التي تنفذها مجموعة معروفة بأسماء مثل "إيه بي تي 42" و"تشارمينغ سايبريس"، تمثل "تحولا واضحا من الهجمات العشوائية إلى عمليات تجسس دقيقة تستهدف أفرادا محددين".



كشفت وكالة الأمن الرقمي عن حملة تجسس سيبراني إيرانية "غير مسبوقة"، تحمل اسم "سبير سبيكتر"، يعتقد أنها مرتبطة بجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري .وبحسب صحيفة " " الإسرائيلية، فإن الحملة التي تنفذها مجموعة معروفة بأسماء مثل "إيه بي تي 42" و"تشارمينغ سايبريس"، تمثل "تحولا واضحا من الهجمات العشوائية إلى عمليات تجسس دقيقة تستهدف أفرادا محددين".ويركز المهاجمون على شخصيات مهمة في قطاعات الأمن والدفاع والحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم، في محاولات مستمرة للوصول إلى معلومات حساسة.

وقال رئيس وحدة السايبر في الوكالة نير بار يوسف: "هذه الحملة تعكس تطورا مهما في أساليب الهجوم. الهجمات أصبحت شخصية أكثر وتتطلب موارد ضخمة. لم يعد الهدف مجرد سرقة كلمات مرور بل السيطرة المستمرة على أجهزة محددة".

ويحاول المهاجمون قضاء أيام أو أسابيع في إنشاء علاقات تبدو مهنية أو شخصية مع الأهداف، كما تشمل الأساليب إرسال دعوات لمؤتمرات مزعومة أو طلبات لعقد اجتماعات رفيعة المستوى.



ويستخدم تطبيق "واتساب" كمنصة اتصال أولية، لما يوفره من طابع غير رسمي ومألوف.

وللإيقاع بالأهداف الأقل حساسية، تستخدم صفحات اجتماعات مزيفة لسرقة كلمات المرور مباشرة.



أما بالنسبة للأهداف العالية المستوى، فيسعى المهاجمون إلى زرع برامج خبيثة متقدمة يصعب اكتشافها، وفق " أحرونوت". (سكاي نيوز عربية)