وذكر في بيان أن الشرطة اعتقلت خلال الأسابيع الأخيرة عددا من الإسرائيليين من مدينتي كفر ورهط، للاشتباه بتورطهم في عمليات نقل "سرية" للأسلحة والأموال، بالنيابة عن مواطن إسرائيلي يقيم في ويعمل لصالح حركة حماس.



وأوضح الشاباك أن المواطن الإسرائيلي استغل عائلته وعلاقاته الاجتماعية في كفر قاسم لإنشاء الشبكة، التي كانت تعمل عبر تحويل العملات المشفرة من تركيا إلى ، قبل أن يتم تحويلها إلى أموال نقدية عبر صرافين محليين، تمهيدا لاستخدامها في شراء أسلحة من تجار في منطقة وتهريبها إلى الضفة الغربية.

وأفاد البيان بأن السلطات ستوجه لوائح اتهام ضد عدد من المشتبه بهم في القضية. مؤكدا أن هذه القضية "تظهر كيف يستغل عناصر في تركيا، بمن فيهم عرب إسرائيليون، علاقاتهم داخل إسرائيل وقدرتهم على الوصول إلى الضفة الغربية لنقل أموال وأسلحة قد تصل في النهاية إلى عناصر إرهابية". (سكاي نيوز عربية)