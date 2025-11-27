الدفاع الصينية: اليابان ستدفع ثمناً باهظاً إذا تدخلت في ملف تايوان

Advertisement

أكدت ، اليوم الخميس، أن ستتكبد "ثمناً باهظا" إذا تجاوزت بشأن تايوان، وذلك رداً على الخطط لنشر صواريخ على تبعد حوالي 100 كيلومتر من ساحل تايوان.وقال الياباني شينجيرو كويزومي، الأحد، إن الخطط "تمضي قدما بثبات" لنشر وحدة صواريخ سطح-جو متوسطة المدى في في يوناجوني، وهي جزيرة تبعد حوالي 110 كيلومترات قبالة الساحل الشرقي لتايوان.ورداً على سؤال حول هذا النشر، الذي انتقدته بالفعل، قالت إن كيفية "حل مسألة تايوان" هي مسألة صينية ولا علاقة لها باليابان التي سيطرت على تايوان من عام 1895 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.وقال المتحدث باسم الوزارة جيانغ بين في إفادة صحافية دورية "لم تخفق اليابان فقط في التفكير بعمق في جرائمها الخطيرة المتمثلة في العدوان والحكم الاستعماري في تايوان، بل إنها بدلا من ذلك، وفي تحد للرأي العام العالمي، عاشت وهم التدخل العسكري في ".وتابع "يمتلك جيش التحرير الشعبي قدرات قوية ووسائل موثوقة لهزيمة أي عدو غازي. وإذا تجرأ الجانب الياباني على تجاوز النص ولو بنصف خطوة وجلب المتاعب لنفسه، فإنه سيدفع حتماً ثمناً باهظاً". (الحدث)