24
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الدفاع الصينية: اليابان ستدفع ثمناً باهظاً إذا تدخلت في ملف تايوان
Lebanon 24
27-11-2025
|
06:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
وزارة الدفاع الصينية
، اليوم الخميس، أن
اليابان
ستتكبد "ثمناً باهظا" إذا تجاوزت
الخط الأحمر
بشأن تايوان، وذلك رداً على الخطط
اليابانية
لنشر صواريخ على
جزيرة
تبعد حوالي 100 كيلومتر من ساحل تايوان.
Advertisement
وقال
وزير الدفاع
الياباني شينجيرو كويزومي، الأحد، إن الخطط "تمضي قدما بثبات" لنشر وحدة صواريخ سطح-جو متوسطة المدى في
قاعدة عسكرية
في يوناجوني، وهي جزيرة تبعد حوالي 110 كيلومترات قبالة الساحل الشرقي لتايوان.
ورداً على سؤال حول هذا النشر، الذي انتقدته
وزارة الخارجية الصينية
بالفعل، قالت
وزارة الدفاع
الصينية
إن كيفية "حل مسألة تايوان" هي مسألة صينية ولا علاقة لها باليابان التي سيطرت على تايوان من عام 1895 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.
وقال المتحدث باسم الوزارة جيانغ بين في إفادة صحافية دورية "لم تخفق اليابان فقط في التفكير بعمق في جرائمها الخطيرة المتمثلة في العدوان والحكم الاستعماري في تايوان، بل إنها بدلا من ذلك، وفي تحد للرأي العام العالمي، عاشت وهم التدخل العسكري في
مضيق تايوان
".
وتابع "يمتلك جيش التحرير الشعبي قدرات قوية ووسائل موثوقة لهزيمة أي عدو غازي. وإذا تجرأ الجانب الياباني على تجاوز النص ولو بنصف خطوة وجلب المتاعب لنفسه، فإنه سيدفع حتماً ثمناً باهظاً". (الحدث)
مواضيع ذات صلة
الدفاع الصينية: اليابان ستدفع ثمنا باهظا حال أي محاولة للتدخل في تايوان
Lebanon 24
الدفاع الصينية: اليابان ستدفع ثمنا باهظا حال أي محاولة للتدخل في تايوان
27/11/2025 17:16:32
27/11/2025 17:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: إذا لم تف حماس بالتزاماتها فستدفع ثمنا باهظا
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: إذا لم تف حماس بالتزاماتها فستدفع ثمنا باهظا
27/11/2025 17:16:32
27/11/2025 17:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمر لم ينته بعد والحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا على محاولاتهم المساس بالجبهة الداخلية
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمر لم ينته بعد والحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا على محاولاتهم المساس بالجبهة الداخلية
27/11/2025 17:16:32
27/11/2025 17:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الجاني الذي أطلق النار على الحرس الوطني سيدفع ثمناً باهظاً
Lebanon 24
ترامب: الجاني الذي أطلق النار على الحرس الوطني سيدفع ثمناً باهظاً
27/11/2025 17:16:32
27/11/2025 17:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الصينية
وزارة الدفاع الصينية
وزارة الخارجية
قاعدة عسكرية
وزارة الدفاع
الخط الأحمر
مضيق تايوان
وزير الدفاع
تابع
قد يعجبك أيضاً
من ضريح أتاتورك إلى أردوغان… البابا لاوون الرابع عشر يفتتح جولته التركية (فيديو وصور)
Lebanon 24
من ضريح أتاتورك إلى أردوغان… البابا لاوون الرابع عشر يفتتح جولته التركية (فيديو وصور)
06:32 | 2025-11-27
27/11/2025 06:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الناتو ينشئ "خط ليزر" في غرينلاند.. وهذه مهمته
Lebanon 24
الناتو ينشئ "خط ليزر" في غرينلاند.. وهذه مهمته
10:12 | 2025-11-27
27/11/2025 10:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ما مصير محتجزي حماس في أنفاق رفح؟
Lebanon 24
ما مصير محتجزي حماس في أنفاق رفح؟
10:00 | 2025-11-27
27/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تدق ناقوس الخطر حول الروبوتات الشبيهة بالبشر
Lebanon 24
الصين تدق ناقوس الخطر حول الروبوتات الشبيهة بالبشر
09:34 | 2025-11-27
27/11/2025 09:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين ينتقد خطة ترامب لأوكرانيا: "بعض بنودها سخيفة"
Lebanon 24
بوتين ينتقد خطة ترامب لأوكرانيا: "بعض بنودها سخيفة"
09:26 | 2025-11-27
27/11/2025 09:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
12:00 | 2025-11-26
26/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
14:07 | 2025-11-26
26/11/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
13:00 | 2025-11-26
26/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:32 | 2025-11-27
من ضريح أتاتورك إلى أردوغان… البابا لاوون الرابع عشر يفتتح جولته التركية (فيديو وصور)
10:12 | 2025-11-27
الناتو ينشئ "خط ليزر" في غرينلاند.. وهذه مهمته
10:00 | 2025-11-27
ما مصير محتجزي حماس في أنفاق رفح؟
09:34 | 2025-11-27
الصين تدق ناقوس الخطر حول الروبوتات الشبيهة بالبشر
09:26 | 2025-11-27
بوتين ينتقد خطة ترامب لأوكرانيا: "بعض بنودها سخيفة"
08:51 | 2025-11-27
ماكرون يطلق خدمة عسكرية تطوعية جديدة
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 17:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 17:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 17:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24