عربي-دولي

الدفاع الصينية: اليابان ستدفع ثمناً باهظاً إذا تدخلت في ملف تايوان

Lebanon 24
27-11-2025 | 06:43
أكدت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أن اليابان ستتكبد "ثمناً باهظا" إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان، وذلك رداً على الخطط اليابانية لنشر صواريخ على جزيرة تبعد حوالي 100 كيلومتر من ساحل تايوان.
وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، الأحد، إن الخطط "تمضي قدما بثبات" لنشر وحدة صواريخ سطح-جو متوسطة المدى في قاعدة عسكرية في يوناجوني، وهي جزيرة تبعد حوالي 110 كيلومترات قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

ورداً على سؤال حول هذا النشر، الذي انتقدته وزارة الخارجية الصينية بالفعل، قالت وزارة الدفاع الصينية إن كيفية "حل مسألة تايوان" هي مسألة صينية ولا علاقة لها باليابان التي سيطرت على تايوان من عام 1895 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

وقال المتحدث باسم الوزارة جيانغ بين في إفادة صحافية دورية "لم تخفق اليابان فقط في التفكير بعمق في جرائمها الخطيرة المتمثلة في العدوان والحكم الاستعماري في تايوان، بل إنها بدلا من ذلك، وفي تحد للرأي العام العالمي، عاشت وهم التدخل العسكري في مضيق تايوان".

وتابع "يمتلك جيش التحرير الشعبي قدرات قوية ووسائل موثوقة لهزيمة أي عدو غازي. وإذا تجرأ الجانب الياباني على تجاوز النص ولو بنصف خطوة وجلب المتاعب لنفسه، فإنه سيدفع حتماً ثمناً باهظاً". (الحدث)
