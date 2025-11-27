24
صحة
بعد أفغانستان.. اليمن تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تفشي الكوليرا
Lebanon 24
27-11-2025
|
06:52
A-
A+
أفادت
منظمة الصحة العالمية
في تقريرها "التحديث الوبائي العالمي" بتسجيل 87,566 حالة اشتباه بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن، بين 1 كانون الثاني و26 تشرين الأول.
وأشار التقرير إلى أن الوفيات المرتبطة بالوباء في اليمن بلغت 237 حالة خلال الفترة ذاتها، مسجلةً ثالث أعلى معدل إماتة عالمياً بـ260 وفاة لكل 100 ألف إصابة، بعد
جنوب السودان
(636) وأفغانستان (446).
ووفقاً لبيانات
منظمة الصحة
العالمية، تحتل اليمن المرتبة الثانية عالمياً في تفشي
الكوليرا
، بعد
أفغانستان
التي سجلت 145,907 إصابات جديدة هذا العام.
وأوضح التقرير أن اليمن سجلت ثاني أعلى معدل إصابات بالكوليرا في إقليم شرق المتوسط بعد أفغانستان، واحتلت المرتبة الثانية في عدد الوفيات بعد
السودان
(1,704 وفيات). وبلغ إجمالي الحالات الجديدة في الإقليم منذ مطلع العام 329,208، والوفيات 2,022.
وكشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الكوليرا المشتبه بها والإسهال المائي الحاد المُبلّغ عنها في اليمن خلال تشرين الأول الماضي بلغ 6,377 حالة جديدة، وهو ثاني أعلى معدل عالمي بعد أفغانستان (17,128 حالة). ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 29% عن الشهر السابق (أيلول) الذي سجل 8,929 حالة.
وذكر التقرير أن الوفيات المرتبطة بالكوليرا في اليمن خلال تشرين الأول انخفضت بنسبة 52%، مسجلةً 12 وفاة مقارنة بـ25 وفاة في أيلول. (الحدث)
