باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي مضاد للسفن

أجرت باكستان تجربة بحرية ناجحة لصاروخها الباليستي الجديد المضاد للسفن "سماش" محلي الصنع والذي تبلغ سرعته 8 ماخ، وهو مصمم لتوجيه ضربات سريعة وعالية الطاقة ضد الأهداف السطحية.

وقالت العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية (ISPR) في بيان إن البحرية أطلقت الصاروخ من سفينة حربية محلية الصنع، بينما يمتلك هذا الصاروخ القدرة على إصابة الأهداف البحرية والبرية بدقة عالية.وأوضح البيان أن النظام مزود بأحدث تقنيات التوجيه ويتميز بقدرات مناورة متقدمة، مشيرة إلى أن التجربة تشكل دليلا واضحا على تقدم القدرات التقنية لباكستان وعلى قواتها البحرية بحماية .