عربي-دولي

تعيين جنرال رئيسا انتقاليا لغينيا بيساو

Lebanon 24
27-11-2025 | 08:30
تم تعيين الجنرال هورتا نتام رئيسا انتقاليا وللقيادة العسكرية العليا في غينيا بيساو لمدة عام، حسبما أعلن العسكريون الذين نفذوا انقلابا الأربعاء في مؤتمر صحفي، الخميس.
وقال هورتا نتام بعدما أدى اليمين خلال مراسم في مقر هيئة الأركان: "عينت للتو لأكون على رأس القيادة العليا".

وأفاد مراسلو "فرانس برس"، أن تدابير أمنية مشددة اتخذت حول رئاسة الأركان.
 
كما أعلن العسكريون إعادة فتح الحدود، وقال المفتش العام للقوات المسلحة الجنرال لاسانا مانسالي: "كل الحدود فتحت الآن". (سكاي نيوز عربية) 
