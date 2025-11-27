ماكرون يطلق خدمة عسكرية تطوعية جديدة



يهدف البرنامج العسكري التطوعي إلى تعزيز القوات المسلحة في مواجهة التهديدات المتزايدة. أعلن بدء للمتطوعين بين 18 و19 عاماً العام المقبل، ضمن برنامج جديد مدته عشرة أشهر.يهدف البرنامج العسكري التطوعي إلى تعزيز القوات المسلحة في مواجهة التهديدات المتزايدة.

وأوضح ماكرون، في خطاب ألقاه بقاعدة فارس العسكرية بجبال الألب الفرنسية، أن "الخدمة الوطنية الجديدة ستبدأ تدريجيا ابتداءً من الصيف المقبل".



وأضاف أن المتطوعين الشباب سيخدمون في البر الفرنسي وأقاليم ما وراء البحار فقط، ولن يشاركوا في عمليات عسكرية خارج البلاد.

وأشار إلى لا تنظر في إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري، الذي ألغي عام 1996. (العربية)