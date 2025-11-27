Advertisement

ماكرون يطلق خدمة عسكرية تطوعية جديدة

27-11-2025 | 08:51
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدء الخدمة العسكرية للمتطوعين بين 18 و19 عاماً العام المقبل، ضمن برنامج جديد مدته عشرة أشهر.
يهدف البرنامج العسكري التطوعي إلى تعزيز القوات المسلحة الفرنسية في مواجهة التهديدات المتزايدة.
 
وأوضح ماكرون، في خطاب ألقاه بقاعدة فارس العسكرية بجبال الألب الفرنسية، أن "الخدمة الوطنية الجديدة ستبدأ تدريجيا ابتداءً من الصيف المقبل".

وأضاف أن المتطوعين الشباب سيخدمون في البر الرئيسي الفرنسي وأقاليم ما وراء البحار فقط، ولن يشاركوا في عمليات عسكرية خارج البلاد.
 
وأشار إلى أن فرنسا لا تنظر في إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري، الذي ألغي عام 1996. (العربية) 
