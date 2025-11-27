الصين تدق ناقوس الخطر حول الروبوتات الشبيهة بالبشر

Advertisement

حذرت للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في ، من احتمال تشكل فقاعة في سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر، في خطوة نادرة تعكس القلق الرسمي تجاه هذا القطاع سريع النمو.وأشارت اللجنة إلى أن القطاعات التكنولوجية المتقدمة تواجه تحديًا في الموازنة بين سرعة النمو ومخاطر الفقاعات الاقتصادية، معبرة عن قلقها بشأن سوق الروبوتات البشرية.وأضافت أن أكثر من 150 شركة تعمل حاليًا في هذا المجال داخل الصين، محذرة من أن طرح منتجات متشابهة قد يغمر السوق ويحد من الابتكار والبحث والتطوير.