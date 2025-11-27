Advertisement

عربي-دولي

الصين تدق ناقوس الخطر حول الروبوتات الشبيهة بالبشر

Lebanon 24
27-11-2025 | 09:34
حذرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، من احتمال تشكل فقاعة في سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر، في خطوة نادرة تعكس القلق الرسمي تجاه هذا القطاع سريع النمو.
وأشارت اللجنة إلى أن القطاعات التكنولوجية المتقدمة تواجه تحديًا في الموازنة بين سرعة النمو ومخاطر الفقاعات الاقتصادية، معبرة عن قلقها بشأن سوق الروبوتات البشرية.

وأضافت أن أكثر من 150 شركة تعمل حاليًا في هذا المجال داخل الصين، محذرة من أن طرح منتجات متشابهة قد يغمر السوق ويحد من الابتكار والبحث والتطوير.
