20
o
بيروت
15
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
معلومات... من هو ران غفيلي صاحب الجثة الإسرائيلية الأخيرة في غزة؟
Lebanon 24
27-11-2025
|
12:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلّمت الأجنحة العسكرية للفصائل
الفلسطينية
في
قطاع غزة
، جثمان المحتجز
الإسرائيلي
ران غفيلي، البالغ من العمر 24 عاماً، من سكان كيبوتس ميتار شمال شرقي مدينة بئر السبع جنوب
إسرائيل
، والذي خدم في
الشرطة الإسرائيلية
، ورُقي إلى رتبة رقيب أول بعد مقتله، إضافة إلى جثة العامل التايلانديّ سوتيساك رينتالاك، البالغ من العمر 43 عاماً، الذي اختُطف من كيبوتس "بئيري"، حيث كان يعمل مزارعاً منذ سنوات بعد هجرته إلى إسرائيل عام 2017.
Advertisement
وبحسب صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"، قُتل غفيلي خلال اشتباك مع عناصر حركة
حماس
في كيبوتس علوميم، في
النقب
الغربي
قبالة حدود شمال قطاع غزة.
وتُشير التقديرات
الإسرائيلية
إلى أن غفيلي قُتل في تلك الاشتباكات ونُقل جثمانه إلى غزة. ومع ذلك، نشر أحد أصدقائه تسجيلاً صوتيًا له أثناء الهجوم قال فيه إنه أصيب بطلق ناري في ساقه.
ولفتتت "
يديعوت
أحرونوت" إلى أن غفيلي كان سيتوجه في ذلك اليوم لإجراء عملية جراحية إثر إصابته بكسر في الكتف نتيجة حادث دراجة نارية، لكنه قرر تأجيلها والتصدي للهجوم الذي تعرض له الكيبوتس القريب منه.
ووفق صحيفة "معاريف"، ساعد غفيلي الفارين من حفل "نوفا" الذي أقيم يوم الهجوم في كيبوتس رعيم، وتوجه بعدها إلى كيبوتس علوميم، حيث نفدت ذخيرته، ثم قتل ونُقل جثمانه إلى غزة.
ظل غفيلي مسجلاً كمفقود لمدة 117 يوماً، حتى تلقت عائلته إخطاراً رسمياً في كانون الثاني 2024 يؤكد مقتله واحتجاز جثمانه.
مواضيع ذات صلة
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
27/11/2025 23:30:04
27/11/2025 23:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجثة التي أعيدت أمس لإسرائيل لعامل أجنبي وليست لجندي إسرائيلي
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجثة التي أعيدت أمس لإسرائيل لعامل أجنبي وليست لجندي إسرائيلي
27/11/2025 23:30:04
27/11/2025 23:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: مؤشرات على احتمال تسليم جثتي رهينتين في غزة الليلة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: مؤشرات على احتمال تسليم جثتي رهينتين في غزة الليلة
27/11/2025 23:30:04
27/11/2025 23:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو يقول إنه تم التأكد من أن الجثة التي أعادتها حماس أمس تعود لأحد الرهائن
Lebanon 24
مكتب نتنياهو يقول إنه تم التأكد من أن الجثة التي أعادتها حماس أمس تعود لأحد الرهائن
27/11/2025 23:30:04
27/11/2025 23:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية
يديعوت أحرونوت
الفلسطينية
الإسرائيلي
شمال شرق
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
اجتماع "سري" في كييف… ومخاوف كبرى من تبدّل موازين الحرب
Lebanon 24
اجتماع "سري" في كييف… ومخاوف كبرى من تبدّل موازين الحرب
16:29 | 2025-11-27
27/11/2025 04:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستعيد إسرائيل فتح معبر اللنبي ؟
Lebanon 24
هل ستعيد إسرائيل فتح معبر اللنبي ؟
16:18 | 2025-11-27
27/11/2025 04:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك دبلوماسي روسي-سعودي… تفاصيله قيد التفاوض
Lebanon 24
تحرّك دبلوماسي روسي-سعودي… تفاصيله قيد التفاوض
16:12 | 2025-11-27
27/11/2025 04:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل بائس وكوميدي.. هجوم لاذع من رئيس الموساد السابق على زيلينسكي
Lebanon 24
رجل بائس وكوميدي.. هجوم لاذع من رئيس الموساد السابق على زيلينسكي
16:08 | 2025-11-27
27/11/2025 04:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:20 | 2025-11-27
27/11/2025 05:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
06:00 | 2025-11-27
27/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:29 | 2025-11-27
اجتماع "سري" في كييف… ومخاوف كبرى من تبدّل موازين الحرب
16:18 | 2025-11-27
هل ستعيد إسرائيل فتح معبر اللنبي ؟
16:12 | 2025-11-27
تحرّك دبلوماسي روسي-سعودي… تفاصيله قيد التفاوض
16:08 | 2025-11-27
رجل بائس وكوميدي.. هجوم لاذع من رئيس الموساد السابق على زيلينسكي
16:00 | 2025-11-27
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
15:54 | 2025-11-27
في ذكرى تحرير سوريا.. الشرع يدعو السوريين إلى إظهار اللحمة الوطنية
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 23:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 23:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 23:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24