معلومات... من هو ران غفيلي صاحب الجثة الإسرائيلية الأخيرة في غزة؟

سلّمت الأجنحة العسكرية للفصائل في ، جثمان المحتجز ران غفيلي، البالغ من العمر 24 عاماً، من سكان كيبوتس ميتار شمال شرقي مدينة بئر السبع جنوب ، والذي خدم في ، ورُقي إلى رتبة رقيب أول بعد مقتله، إضافة إلى جثة العامل التايلانديّ سوتيساك رينتالاك، البالغ من العمر 43 عاماً، الذي اختُطف من كيبوتس "بئيري"، حيث كان يعمل مزارعاً منذ سنوات بعد هجرته إلى إسرائيل عام 2017.وبحسب صحيفة " "، قُتل غفيلي خلال اشتباك مع عناصر حركة في كيبوتس علوميم، في قبالة حدود شمال قطاع غزة.وتُشير التقديرات إلى أن غفيلي قُتل في تلك الاشتباكات ونُقل جثمانه إلى غزة. ومع ذلك، نشر أحد أصدقائه تسجيلاً صوتيًا له أثناء الهجوم قال فيه إنه أصيب بطلق ناري في ساقه.ولفتتت " أحرونوت" إلى أن غفيلي كان سيتوجه في ذلك اليوم لإجراء عملية جراحية إثر إصابته بكسر في الكتف نتيجة حادث دراجة نارية، لكنه قرر تأجيلها والتصدي للهجوم الذي تعرض له الكيبوتس القريب منه.ووفق صحيفة "معاريف"، ساعد غفيلي الفارين من حفل "نوفا" الذي أقيم يوم الهجوم في كيبوتس رعيم، وتوجه بعدها إلى كيبوتس علوميم، حيث نفدت ذخيرته، ثم قتل ونُقل جثمانه إلى غزة.ظل غفيلي مسجلاً كمفقود لمدة 117 يوماً، حتى تلقت عائلته إخطاراً رسمياً في كانون الثاني 2024 يؤكد مقتله واحتجاز جثمانه.