عربي-دولي

بوتين: روسيا ستوقف القتال إذا!

Lebanon 24
27-11-2025 | 12:32
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا في حال وافقت قوات كييف على الانسحاب من المناطق التي تطالب بها روسيا.
وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك: "إذا غادرت القوات الأوكرانية الأراضي المحتلة، سنوقف القتال. إذا لم تغادر، سنطردها بالقوة العسكرية".
