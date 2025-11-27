بوتين: روسيا ستوقف القتال إذا!

Advertisement

أن ستوقف العمليات العسكرية في في حال وافقت قوات على الانسحاب من المناطق التي تطالب بها .وأضاف خلال مؤتمر صحافي في بشكيك: "إذا غادرت القوات الأراضي المحتلة، سنوقف القتال. إذا لم تغادر، سنطردها بالقوة العسكرية".