الشرع: دعوات التقسيم جهل سياسي والجغرافيا السورية لا تتجزأ

جدّد الرئيس السوري في اتصال هاتفي خلال اجتماع محافظ مع وجهاء ولجان الأحياء، التأكيد على أنّ ذكرى انطلاق "معركة تحرير " لاقت تفاعلاً واسعاً لدى شريحة كبيرة من السوريين، رغم تأثر بعض الفئات بتبعاتها، وأخرى اعتبرت مسارها ضرورة للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها، مضيفاً أنّ الدولة تدرك أنّ الطريق لا يزال مليئاً بالاعتراضات والتحديات.وأوضح أنّ الأيام الماضية شهدت مطالب شعبية محقة، في حين حمل بعضها طابعاً سياسياً واضحاً، مشدداً على استعداد الدولة للإصغاء إلى مختلف المطالب ومناقشتها بجدية.وأشار إلى أنّ الساحل السوري يمتلك مقومات تعكس تماسك المجتمع وقوة ، وأن التنوّع الاجتماعي والطائفي فيه يشكّل عنصر غنى للدولة وليس سبباً للجدل. واعتبر أنّ الطروحات الداعية إلى الانفصال أو الفيدرالية تعبّر غالباً عن رؤى ضيقة أو نقص في الإلمام السياسي، لأنّ الدول الفيدرالية نفسها تحتفظ بهيئات سيادية مركزية في الدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد، وهي مؤسسات لا تقبل التجزئة.وأكد أنّ الجغرافيا مترابطة ومتكاملة، موضحاً أنّ فصل أي منطقة عن أخرى غير ممكن، فالساحل مرتبط اقتصادياً بالمنطقة الشرقية، وسوريا بلا منفذ بحري تفقد جزءاً أساسياً من قوتها الاستراتيجية. واعتبر أنّ التكامل القائم بين المناطق دليل على أن دعوات التقسيم تعكس قدراً من الجهل بواقع الدولة، محذراً من التفكير بأن الطموحات الفردية أو السيطرة على منطقة معينة يمكن أن تشكّل بديلاً عن .وختم الشرع مؤكداً أنّ المرحلة المقبلة ترتكز على مهمتين أساسيتين: حماية البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية، ودفع مسار التنمية الاقتصادية.