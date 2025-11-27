مصر: الحكومة مستعدة لمواجهة جميع السيناريوهات المتعلقة بسد النهضة

Advertisement

أكد رئيس الوزراء المصري، ، أن الحكومة مستعدة بالكامل لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى متابعة يومية مع وزير الموارد المائية والري، ووضع تصور واضح للتحركات والإجراءات الفنية المطلوبة.وأوضح مدبولي، خلال عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر تتبع خططاً استباقية تأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات لضمان بكفاءة، والتعامل مع أي تأثيرات محتملة نتيجة تشغيل السد.وأضاف أن هذه الخطط تهدف إلى حماية مصر من أي أضرار مفاجئة، سواء عبر حجز كميات من المياه أو السماح بمرور كميات أكبر من المقرر.وشدد على أن مصر تتحرك دائما من منطلق ، وليست ضد أي مشروعات تنموية في دول ، لكنها تتمسك في الوقت نفسه بضرورة ألا تؤدي تلك المشروعات إلى الإضرار بدول المصب.وأشار مدبولي إلى أن مفيض توشكى يعد جزءا أساسيا من خطة الدولة لاستيعاب كميات المياه الفائضة، موضحا أن جهات الدولة نفذت أعمالا مسبقة لزيادة القدرة الاستيعابية للمفيض بما يضمن التعامل بأمان وكفاءة مع أي كميات إضافية من المياه. (سكاي نيوز)