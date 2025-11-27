20
عربي-دولي
مصر: الحكومة مستعدة لمواجهة جميع السيناريوهات المتعلقة بسد النهضة
Lebanon 24
27-11-2025
|
13:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس الوزراء المصري،
مصطفى مدبولي
، أن الحكومة مستعدة بالكامل لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى متابعة يومية مع وزير الموارد المائية والري، ووضع تصور واضح للتحركات والإجراءات الفنية المطلوبة.
وأوضح مدبولي، خلال
مؤتمر صحفي
عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر تتبع خططاً استباقية تأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات لضمان
إدارة الموارد المائية
بكفاءة، والتعامل مع أي تأثيرات محتملة نتيجة تشغيل السد.
وأضاف أن هذه الخطط تهدف إلى حماية مصر من أي أضرار مفاجئة، سواء عبر حجز كميات من المياه أو السماح بمرور كميات أكبر من المقرر.
وشدد على أن مصر تتحرك دائما من منطلق
التعاون الإقليمي
، وليست ضد أي مشروعات تنموية في دول
حوض النيل
، لكنها تتمسك في الوقت نفسه بضرورة ألا تؤدي تلك المشروعات إلى الإضرار بدول المصب.
وأشار مدبولي إلى أن مفيض توشكى يعد جزءا أساسيا من خطة الدولة لاستيعاب كميات المياه الفائضة، موضحا أن جهات الدولة نفذت أعمالا مسبقة لزيادة القدرة الاستيعابية للمفيض بما يضمن التعامل بأمان وكفاءة مع أي كميات إضافية من المياه. (سكاي نيوز)
