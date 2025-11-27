Advertisement

عربي-دولي

حوالي 700 ألف... بريطانيا تُسجّل أعلى رقم في النزوح الجماعيّ

Lebanon 24
27-11-2025 | 13:30
أعلن رئيس قسم السياسات في حزب الإصلاح البريطاني ضياء يوسف، أنّ "المملكة المتحدة شهدت أكبر نزوح جماعي للأفراد من البلاد في عام 2024 منذ عشرينيات القرن الماضي، وكتب عبر حسابه على منصّة "إكس": "غادر 693 ألف شخص بريطانيا خلال عام، وهذا أعلى رقم منذ قرن". (روسيا اليوم)
