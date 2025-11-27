20
عربي-دولي
نزوح جماعي يعد الأكبر منذ 100 عام.. ما الذي يحصل في بريطانيا؟
Lebanon 24
27-11-2025
|
13:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
ضياء يوسف
، رئيس
قسم السياسات
في حزب الإصلاح
البريطاني
، أن
المملكة
المتحدة شهدت في عام 2024 أكبر موجة نزوح جماعي للسكان منذ عشرينيات القرن الماضي. وقال في تعليق عبر منصة "إكس" إنّ 693 ألف شخص غادروا البلاد خلال عام واحد، وهو أعلى رقم يُسجّل منذ نحو قرن، معتبراً أن انخفاض
صافي
الهجرة يعود أساساً إلى هذا النزوح القياسي.
وكان
مكتب الإحصاءات الوطنية
البريطاني (ONS) قد أعلن سابقاً تراجع صافي تدفّق المهاجرين بين حزيران 2024 ويونيو 2025 إلى 204 آلاف شخص، بانخفاض 69% مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
وتشير البيانات المحدثة إلى أن هجرة المواطنين
البريطانيين
بين 2021 و2024 جاءت أعلى بكثير من التقديرات السابقة. فقد بلغ صافي خروج المواطنين خلال هذه الفترة 412 ألف شخص، بعدما كان الرقم يُقدّر بنحو 44 ألفاً فقط، ما يعكس مراجعة واسعة للمعطيات الديموغرافية.
وتُظهر الأرقام أيضاً أنّ هجرة البريطانيين في العام الماضي كانت أعلى بـ 180 ألف شخص مما كان محسوباً في التقديرات الأولية، ما يعزز المخاوف بشأن تحوّل النزوح الداخلي إلى اتجاه مستمر في المشهد البريطاني.
