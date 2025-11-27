Advertisement

عربي-دولي

نزوح جماعي يعد الأكبر منذ 100 عام.. ما الذي يحصل في بريطانيا؟

Lebanon 24
27-11-2025 | 13:59
A-
A+
Doc-P-1447734-638998739764800190.webp
Doc-P-1447734-638998739764800190.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف ضياء يوسف، رئيس قسم السياسات في حزب الإصلاح البريطاني، أن المملكة المتحدة شهدت في عام 2024 أكبر موجة نزوح جماعي للسكان منذ عشرينيات القرن الماضي. وقال في تعليق عبر منصة "إكس" إنّ 693 ألف شخص غادروا البلاد خلال عام واحد، وهو أعلى رقم يُسجّل منذ نحو قرن، معتبراً أن انخفاض صافي الهجرة يعود أساساً إلى هذا النزوح القياسي.
Advertisement

وكان مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS) قد أعلن سابقاً تراجع صافي تدفّق المهاجرين بين حزيران 2024 ويونيو 2025 إلى 204 آلاف شخص، بانخفاض 69% مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى منذ 2021.

وتشير البيانات المحدثة إلى أن هجرة المواطنين البريطانيين بين 2021 و2024 جاءت أعلى بكثير من التقديرات السابقة. فقد بلغ صافي خروج المواطنين خلال هذه الفترة 412 ألف شخص، بعدما كان الرقم يُقدّر بنحو 44 ألفاً فقط، ما يعكس مراجعة واسعة للمعطيات الديموغرافية.

وتُظهر الأرقام أيضاً أنّ هجرة البريطانيين في العام الماضي كانت أعلى بـ 180 ألف شخص مما كان محسوباً في التقديرات الأولية، ما يعزز المخاوف بشأن تحوّل النزوح الداخلي إلى اتجاه مستمر في المشهد البريطاني.
مواضيع ذات صلة
المنظمة الدولية للهجرة: نزوح نحو 100 ألف من الفاشر خلال أسابيع
lebanon 24
27/11/2025 23:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان: 12 مليون شخص نزحوا منذ نيسان 2023 في أكبر أزمة نزوح في العالم
lebanon 24
27/11/2025 23:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا يمكن أن نجزأ ما يحصل في غزة عما يحصل في لبنان وسوريا والعراق وإيران وقطر لأن المشروع مدعوم من المجرم الأكبر دونالد ترامب
lebanon 24
27/11/2025 23:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي: ما الذي طرأ ليحصل الانقلاب على ما جرى الاتفاق عليه؟
lebanon 24
27/11/2025 23:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مكتب الإحصاءات الوطنية

مكتب الإحصاءات الوطني

الإحصاءات الوطنية

مكتب الإحصاء

قسم السياسات

البريطانيين

ضياء يوسف

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:29 | 2025-11-27
16:18 | 2025-11-27
16:12 | 2025-11-27
16:08 | 2025-11-27
16:00 | 2025-11-27
15:54 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24