عربي-دولي

رجل بائس وكوميدي.. هجوم لاذع من رئيس الموساد السابق على زيلينسكي

Lebanon 24
27-11-2025 | 16:08
انتقد رئيس الموساد الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووصفه بأنه "رجل بائس، كوميدي يهودي وسيم، لكنه أمير حرب صغير جدًا، لا يعرف كيف يتعامل مع الدب الروسي".
وأضاف كوهين، في تسجيل صوتي نشرته صحيفة "هآرتس"، أن قادة الناتو لا يفعلون شيئًا لأوكرانيا سوى الكلام.
