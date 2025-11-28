Advertisement

عربي-دولي

بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول

Lebanon 24
28-11-2025 | 01:58
يترأس البابا لاوون الرابع عشر لقاء صلاة  في حضور الاساقفة والكهنة والشمامسة في كاتدرائية الروح القدس في اسطنبول.
