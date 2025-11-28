Advertisement

عربي-دولي

الرئيس التونسي: القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي هو تدخل "سافر" في شؤوننا

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1447978-638999237584413341.webp
Doc-P-1447978-638999237584413341.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة ان القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي والذي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلين أنه "تدخل سافر" في شؤون تونس.
Advertisement

وكلف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي "بتوجيه احتجاج شديد اللهجة  لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة في تونس" بعد تصويت البرلمان الأوروبي أمس الخميس على قرار يدعو إلى إطلاق سراح "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان".

وصوّت النواب الأوروبيون بأغلبية واسعة على قرار يطالب السلطات التونسية بحماية حرية التجمع والتعبير واستقلال القضاء وإلغاء المرسوم 54 المثير للجدل والذي ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.


مواضيع ذات صلة
رئيسة البرلمان الأوروبي: نرحب بالاتفاق مع المجلس الأوروبي بشأن الميزانية
lebanon 24
28/11/2025 14:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
طهران تعليقا على إمكانية استهداف واشنطن لأذرعها في العراق: تدخل سافر
lebanon 24
28/11/2025 14:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي لولايتي: تدخّلكم السافر في شؤون لبنان هو أصل كل المآسي التي نعيشها
lebanon 24
28/11/2025 14:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الأوروبي: الأزمة الإنسانية في السودان "الأسوأ في العالم"
lebanon 24
28/11/2025 14:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24

دولة أجنبية

قيس سعيد

التونسية

التونسي

القضاء

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:05 | 2025-11-28
07:00 | 2025-11-28
06:55 | 2025-11-28
06:54 | 2025-11-28
06:49 | 2025-11-28
05:56 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24