الرئيس التونسي: القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي هو تدخل "سافر" في شؤوننا

اعتبر الرئيس اليوم الجمعة ان القرار الذي أصدره والذي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلين أنه "تدخل سافر" في شؤون .وكلف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي "بتوجيه احتجاج شديد اللهجة لإحدى ممثلات معتمدة في تونس" بعد تصويت البرلمان الأوروبي أمس الخميس على قرار يدعو إلى إطلاق سراح "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان".وصوّت النواب الأوروبيون بأغلبية واسعة على قرار يطالب السلطات بحماية حرية التجمع والتعبير واستقلال وإلغاء المرسوم 54 المثير للجدل والذي ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.