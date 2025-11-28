Advertisement

عربي-دولي

الجيش الاسرائيلي يستعد لهدم 24 مبنى داخل مخيم جنين للاجئين

Lebanon 24
28-11-2025 | 05:12
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تستعد لهدم 24 مبنى داخل مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار ما وصفه بـ"الاحتياجات العملياتية المتصلة بأنشطة قوات الأمن في المنطقة".
وقال الجيش إنه "في إطار استمرار نشاط قوات الأمن في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة، يعد هدم المباني ضروريا وفقا لحاجة عملياتية واضحة وضرورية".

وأوضح أن السكان أبلغوا مسبقا بقرار الهدم، ومنحوا فرصة لإخلاء ممتلكاتهم.

وبحسب الجيش، جاء القرار بعد "مراجعة القيادة العسكرية في المنطقة، مع التأكيد على تقليص نطاق الهدم إلى الحد الأدنى الضروري، وبعد دراسة بدائل أخرى".

 ويشير الجيش إلى أن "منظمات مسلحة في المخيم تستخدم العبوات الناسفة بشكل واسع، مما يعرض قواته للخطر، خاصة خلال التحركات داخل مناطق مكتظة بالسكان".

وأضاف أن قواته اعتقلت خلال الشهر الماضي عددا من "المطلوبين"، وضبطت عبوات ناسفة في مناطق داخل مخيم جنين لم يتم إخلاؤها بعد، مؤكدا أن العمليات الأمنية متواصلة يوميا.

والأربعاء أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية المحتلة، قال إنها تهدف إلى "التصدي للإرهاب".

ووفق بيان الجيش، فقد بدأت العملية خلال ليلة الأربعاء بمشاركة جهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود، وذلك بعد "رصد استخباراتي أولي لمحاولات عناصر إرهابية التمركز وإنشاء بنية تحتية في المنطقة".
القيادة العسكرية

جهاز الأمن العام

الضفة الغربية

الأمن العام

قوات الأمن

إسرائيل

الشاباك

