عربي-دولي

مشروع لطريق سريع بـ1.5 مليار دولار.. ودولة كبرى ستتولاه

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:49
تُطلق كينيا وشركتان حكوميتان صينيتان، اليوم الجمعة، مشروعاً لتوسعة طريق سريع بقيمة 1.5 مليار دولار، مُشيرةً إلى عودة بكين لتطوير البنية التحتية الرئيسية في اقتصاد شرق أفريقيا بعد انقطاع دام سنوات، بحسب "رويترز".
وسيُموّل المشروع، المُقسّم إلى مرحلتين، من قِبَل الشركاء من خلال مزيج من الديون والأسهم، باستخدام نموذج يكتسب زخماً بعدما أثار نموذج الإقراض التقليدي في الصين مخاوف بشأن أعباء ديون المقترضين.


بدوره، قال المدير العام لمديرية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية الكينية، كيفا سيدا، بتصريح لرويترز قبل حفل الافتتاح الرسمي، إنه "لم يعد لدينا مجال لاقتراض المزيد من الأموال".


ومن المتوقع أن يُحسّن المشروع ممر نقل رئيسي يربط ميناء مومباسا الكيني بمنطقته الغربية والدول غير الساحلية المجاورة مثل أوغندا، عبر نيروبي. (الميادين نت)
