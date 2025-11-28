مشروع لطريق سريع بـ1.5 مليار دولار.. ودولة كبرى ستتولاه

تُطلق كينيا وشركتان حكوميتان صينيتان، اليوم الجمعة، مشروعاً لتوسعة طريق سريع بقيمة 1.5 مليار دولار، مُشيرةً إلى عودة لتطوير البنية التحتية الرئيسية في اقتصاد شرق بعد انقطاع دام سنوات، بحسب " ".

وسيُموّل المشروع، المُقسّم إلى مرحلتين، من قِبَل الشركاء من خلال مزيج من الديون والأسهم، باستخدام نموذج يكتسب زخماً بعدما أثار نموذج الإقراض التقليدي في مخاوف بشأن أعباء ديون المقترضين.





بدوره، قال لمديرية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ، كيفا ، بتصريح لرويترز قبل الرسمي، إنه "لم يعد لدينا مجال لاقتراض المزيد من الأموال".