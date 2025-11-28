Advertisement

إقتصاد

بعد شهرين من إغلاقه.. إسرائيل تعيد السماح لدخول البضائع عبر معبر اللنبي

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1448071-638999349570773049.jpg
Doc-P-1448071-638999349570773049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير قرر إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن أمام حركة البضائع بعد شهرين من إغلاقه، وفق ما نقلت إذاعة الجيش.
Advertisement

وأوضحت الإذاعة أن نتنياهو صادق على إعادة فتح المعبر لدخول البضائع، مع توجيهات خاصة بالاستعداد لاستقبال السلع والشاحنات. ومن المتوقع أن يعاد فتح المعبر في وقت قريب، وربما ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وأضافت أن المعبر سيفتح لحركة البضائع والسلع التي لا تمر بموقع التفتيش الجمركي، مع الالتزام بالحفاظ على مستوى أمني مناسب.

وأغلق الجيش الإسرائيلي المعبر بعد عملية إطلاق نار في 18 أيلول الماضي، أسفرت عن مقتل إسرائيليين. ثم في الأسبوع التالي أعاد إسرائيل فتح المعبر أمام المسافرين، بينما واصل إغلاقه أمام حركة البضائع.
 
مواضيع ذات صلة
هل ستعيد إسرائيل فتح معبر اللنبي ؟
lebanon 24
28/11/2025 19:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عدم السماح لعدد من المعتمرين اللبنانيين العائدين من السعودية من عبور معبر العريضة الحدودي (فيديو)
lebanon 24
28/11/2025 19:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: إسرائيليون يعطلون دخول مساعدات لغزة عبر معبر كيسوفيم
lebanon 24
28/11/2025 19:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: معبر رفح سيُستخدم لدخول وخروج الأشخاص من قطاع غزة وإليه في هذه المرحلة
lebanon 24
28/11/2025 19:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الضفة الغربية

الإسرائيلي

يوم الأحد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-11-28
11:50 | 2025-11-28
11:10 | 2025-11-28
10:57 | 2025-11-28
10:00 | 2025-11-28
09:31 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24