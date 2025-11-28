بعد شهرين من إغلاقه.. إسرائيل تعيد السماح لدخول البضائع عبر معبر اللنبي

Advertisement

أكد ، أن الأخير قرر إعادة فتح معبر الكرامة بين والأردن أمام حركة البضائع بعد شهرين من إغلاقه، وفق ما نقلت إذاعة الجيش.وأوضحت الإذاعة أن نتنياهو صادق على إعادة فتح المعبر لدخول البضائع، مع توجيهات خاصة بالاستعداد لاستقبال السلع والشاحنات. ومن المتوقع أن يعاد فتح المعبر في وقت قريب، وربما ابتداء من المقبل.وأضافت أن المعبر سيفتح لحركة البضائع والسلع التي لا تمر بموقع التفتيش الجمركي، مع الالتزام بالحفاظ على مستوى أمني مناسب.وأغلق الجيش المعبر بعد عملية إطلاق نار في 18 أيلول الماضي، أسفرت عن مقتل إسرائيليين. ثم في الأسبوع التالي أعاد فتح المعبر أمام المسافرين، بينما واصل إغلاقه أمام حركة البضائع.