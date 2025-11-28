24
عربي-دولي
في إيران.. هذا ما رصدته الأقمار الصناعية داخل "موقع نووي"
Lebanon 24
28-11-2025
|
06:54
A-
A+
كشف
معهد العلوم
والأمن الدولي، إن
إيران
تقوم بعمليات تنظيف في موقع نووي شمالي
طهران
، تعرض لضربات جوية إسرائيلية خلال "حرب الـ12 يوماً".
وذكر المعهد أن "إيران بدأت جهود تنظيف وتطهير من الأضرار في عدة مواقع نووية، من بينها المبنى
الرئيسي
لمنظمة البحوث والابتكار الدفاعي (سبند) التابعة لوزارة الدفاع، في طهران".
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية جهوداً كبيرة من جانب إيران لإزالة المباني المتضررة أو المدمرة بسرعة، ومن المرجح أن تكون هذه الجهود تهدف إلى محو أثر أي شيء يدينها ويرتبط بأنشطة أبحاث أو تطوير أسلحة نووية.
وتابع: "من بين المواقع التي طالتها أعمال التنظيف، موقع (موجده / لافيسان 2) التابع لمنظمة سبند، حيث بدا أن البناء يُهدم جزئياً وتُزال أجهزة تبريد ومعدات تقنية سبق أن شوهدت من الصور قبل الهجوم".
ولفت المعهد، إلى أن منظمة "سبند" انتقلت العام 2013 إلى مبنى جديد، لكن العمليات الأساسية داخل موقع "لافيسان 2" تواصلت.
وأكد معهد العلوم والأمن الدولي في تقريره أن المقر الجديد لـ"سبند" لم ينهَر، إلا أنّ داخله تعرّض على الأرجح لأضرار بالغة جعلته غير قابل للاستخدام.
وبالاستناد إلى صور شركة "Venture" الملتقطة بين 19 آب و23 تشرين الأول، أشار التقرير إلى أنّ إيران تقوم بهدم المبنى، وقد أزيل سقفه وطوابقه
العليا
، بينما تراكمت كميات كبيرة من الأنقاض حوله.
وأضاف أن مدة هدم المبنى بالكامل ما تزال غير واضحة، لكن من المؤكد أنّ مسؤولي إيران يعملون
على استعادة
ما تبقى من معدات داخله، من بينها 3 وحدات تبريد لم تعد موجودة في الصور الأخيرة.
وتأتي عملية تنظيف مبنى "سبند" بعد أن أعلن المعهد نفسه، في 27 آب، أن إيران تقوم كذلك بتنظيف وإزالة آثار الأنشطة النووية في موقع لويزان.
