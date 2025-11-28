مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي.. هكذا نفذ عملية "بيت جن"

نشر الجيش مقاطع فيديو توثق الاشتباكات التي شهدتها بلدة بيت جن جنوب خلال عملية نفذها ضد مطلوبين من " " وفق قوله، ما أسفر عن إصابة ستة من عناصر الجيش بجروح.

وأظهر الفيديو العناصر أثناء تبادل إطلاق النار مع المسلحين داخل البلدة، قبل طلب الإسناد الجوي الذي شمل قصفًا بواسطة مروحيات وطائرات مسيرة على مواقع متعددة، فيما تعطلت آلية عسكرية إسرائيلية وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات إسرائيلية.