عربي-دولي

مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي.. هكذا نفذ عملية "بيت جن"

Lebanon 24
28-11-2025 | 07:05
نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو توثق الاشتباكات التي شهدتها بلدة بيت جن جنوب سوريا خلال عملية نفذها ضد مطلوبين من "الجماعة الإسلامية" وفق قوله، ما أسفر عن إصابة ستة من عناصر الجيش بجروح.
 
وأظهر الفيديو العناصر الإسرائيلية أثناء تبادل إطلاق النار مع المسلحين داخل البلدة، قبل طلب الإسناد الجوي الذي شمل قصفًا بواسطة مروحيات وطائرات مسيرة على مواقع متعددة، فيما تعطلت آلية عسكرية إسرائيلية وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات إسرائيلية.
 
وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل 13 شخصًا على الأقل وجرح 25 آخرين بينهم نساء وأطفال، نتيجة الغارات الإسرائيلية على البلدة. وأدانت وزارة الخارجية السورية هذه الهجمات ووصفتها بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرة إلى القصف المتعمد للمنازل وتسببها في نزوح الأهالي.
