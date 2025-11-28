مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي.. هكذا نفذ عملية "بيت جن"

#عاجل مشاهد من كاميرات الجسم خلال الاشتباك في قرية #بيت_جن بسوريا: اشتباك من مسافة صفر واعتقال الارهابيين
⭕️خلال ساعات الليلة الماضية استكملت قوات الفرقة 210 عملية لاعتقال ثلاثة مخربين ينتمون إلى تنظيم الجماعة الإسلامية في جنوب سوريا.
⭕️خلال العملية خاضت القوات اشتباكًا من… pic.twitter.com/kYajxYiM3Z
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2025
#عاجل مشاهد من كاميرات الجسم خلال الاشتباك في قرية #بيت_جن بسوريا: اشتباك من مسافة صفر واعتقال الارهابيين
⭕️خلال ساعات الليلة الماضية استكملت قوات الفرقة 210 عملية لاعتقال ثلاثة مخربين ينتمون إلى تنظيم الجماعة الإسلامية في جنوب سوريا.
⭕️خلال العملية خاضت القوات اشتباكًا من… pic.twitter.com/kYajxYiM3Z