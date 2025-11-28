Advertisement

عربي-دولي

توغل إسرائيلي واستهداف مدنيين.. ما الذي يحدث في سوريا؟

Lebanon 24
28-11-2025 | 08:55
أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الجمعة، بأن قوات إسرائيلية توغلت في حوض اليرموك بريف درعا وأطلقت النار على مدنيين في قرية الحميدية بريف القنيطرة، في وقت شهدت بلدة بيت جن بريف دمشق قصفًا إسرائيليًا أسفر عن مقتل 13 شخصًا وجرح آخرين، وفق تقارير محلية.
وتزامن القصف مع دخول دورية عسكرية إسرائيلية إلى بيت جن واعتقال ثلاثة شبان قبل الانسحاب، فيما قصفت مروحيات ومدفعية الجيش الإسرائيلي مواقع داخل البلدة. وأدى العدوان إلى نزوح الأهالي نحو القرى المجاورة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء الاحتياط 55 التابعة للفرقة 210 نفذت العملية لاعتقال مطلوبين، وتعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر بجروح متفاوتة، قبل أن تُكمل العملية باعتقال المطلوبين والقضاء على عدد من المسلحين. وتكررّت الضربات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من سوريا خلال 2025 بذريعة حماية إسرائيل من تهديدات الجماعات المسلحة، بينما أكدت دمشق سقوط قتلى مدنيين وعسكريين جراء هذه الغارات. (العربية)
