توغل إسرائيلي واستهداف مدنيين.. ما الذي يحدث في سوريا؟

أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، بأن قوات إسرائيلية توغلت في حوض وأطلقت النار على مدنيين في قرية الحميدية بريف ، في وقت شهدت بلدة بيت جن بريف قصفًا إسرائيليًا أسفر عن مقتل 13 شخصًا وجرح آخرين، وفق تقارير محلية.وتزامن القصف مع دخول دورية عسكرية إسرائيلية إلى بيت جن واعتقال ثلاثة شبان قبل الانسحاب، فيما قصفت مروحيات ومدفعية الجيش مواقع داخل البلدة. وأدى العدوان إلى نزوح الأهالي نحو القرى المجاورة.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء الاحتياط 55 التابعة للفرقة 210 نفذت العملية لاعتقال مطلوبين، وتعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر بجروح متفاوتة، قبل أن تُكمل العملية باعتقال المطلوبين والقضاء على عدد من المسلحين. وتكررّت الضربات في مناطق مختلفة من خلال 2025 بذريعة حماية من تهديدات الجماعات المسلحة، بينما أكدت دمشق سقوط قتلى مدنيين وعسكريين جراء هذه . (العربية)