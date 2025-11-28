19 دولة ... تعرفوا إلى "دول العالم الثالث" التي حظر ترامب استقبال مهاجريها

Advertisement

كشفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن دول "العالم الثالث" التي قصدها في قراره الأخير بحظر استقبال المهاجرين منها، هي 19 دولة مدرجة في قائمة لحظر السفر.وأعلن في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن إدارته "ستعلق بشكل دائم الهجرة من جميع دول العالم الثالث"، حسب تعبيره.وأتى قرار ترامب بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب ، إحداهما امرأة لقيت حتفها لاحقا.والدول الـ19 هي ليبيا، والسودان، واليمن، والصومال، وإيران، وأفغانستان، وبورما (ميانمار)، وبوروندي، وتشاد، وكوبا، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال" في سلسلة منشورات، في ساعة متأخرة من ليل الخميس: "سأوقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بصفة دائمة".ولم تتضح الدول التي يشير إليها الرئيس الأميركي على الفور.وفي غضون دقائق، نشر ترامب 3 بيانات شديدة اللهجة، وتعهد بـ"إنهاء جميع موافقات الدخول غير الشرعية التي تمت في عهد (الرئيس السابق جو) ".كما تعهد ترامب بخفض شديد في "السكان غير الشرعيين والمخربين" في ، وإنهاء المزايا الفيدرالية لغير ، وترحيل أي أجانب "غير منسجمين مع الحضارة الغربية".وأثارت المنشورات أفكارا عنصرية، مفادها أن معظم الأجانب جاؤوا من دول فاشلة أو يعيشون على الإعانات الاجتماعية أو يقيمون في مستشفيات نفسية أو لديهم سجلات جنائية.