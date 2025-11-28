Advertisement

عربي-دولي

بوتين ينفي شائعات تزعم وقوع خلاف بينه وبين لافروف

Lebanon 24
28-11-2025 | 09:31
نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، الشائعات التي تزعم وقوع خلاف بينه وبين وزير خارجيته سيرغي لافروف.
وفي الأسابيع الماضية، أوردت العديد من وسائل الإعلام الروسية والغربية وقوع خلاف بين بوتين ولافروف بعد مكالمة أجراها الأخير مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، قبيل إلغاء قمة بوتين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في بودابست، وفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط في روسيا.

كما انتشرت شائعات حول فقدان وزير الخارجية الروسي مكانته، بعد غيابه عن جلسة عقدها بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.
