بوتين ينفي شائعات تزعم وقوع خلاف بينه وبين لافروف

Advertisement

نفى ، يوم الخميس، الشائعات التي تزعم وقوع خلاف بينه وبين وزير خارجيته سيرغي لافروف.وفي الأسابيع الماضية، أوردت العديد من الروسية والغربية وقوع خلاف بين ولافروف بعد مكالمة أجراها الأخير مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، قبيل إلغاء قمة بوتين مع نظيره الأميركي في بودابست، وفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط في .كما انتشرت شائعات حول فقدان مكانته، بعد غيابه عن جلسة عقدها بوتين مع الأعضاء الدائمين في الروسي.