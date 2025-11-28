Advertisement

عربي-دولي

مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس

Lebanon 24
28-11-2025 | 10:57
أعلن ممثلو الادعاء في بولندا، يوم الجمعة، توقيف خمسة أجانب، بينهم أوكرانيان وثلاثة من بيلاروسيا، بتهم العمل لصالح أجهزة مخابرات أجنبية، في وقت تواصل فيه وارسو التحذير من محاولات روسية لزعزعة استقرار الدول الداعمة لكييف.
وتقول بولندا إنها تتعرض لهجمات متعمدة وهجمات إلكترونية، في ما تصفه بـ"حرب متعددة الوسائل" تشنها روسيا لتقويض الدعم المقدم إلى أوكرانيا، بينما تنفي موسكو هذه الاتهامات.

وأوضح ممثلو الادعاء أن الشرطة وقوات خاصة نفذت عمليات التوقيف يومي 25 و26 تشرين الثاني، مشيرين إلى أن المشتبه بهم تورطوا في تصوير وإرسال صور لبنى تحتية حيوية ومواقع مرتبطة بالأمن القومي خلال عام 2024 ومطلع عام 2025.

 وأضاف الادعاء في بيان أن المتهمين تلقوا أموالا بعملات مشفرة مقابل تنفيذ تلك المهام.

وتصل عقوبة التجسس في بولندا إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس و30 سنة.
