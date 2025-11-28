24
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس
Lebanon 24
28-11-2025
|
10:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن ممثلو الادعاء في
بولندا
، يوم الجمعة، توقيف خمسة أجانب، بينهم أوكرانيان وثلاثة من بيلاروسيا، بتهم العمل لصالح أجهزة مخابرات أجنبية، في وقت تواصل فيه
وارسو
التحذير من محاولات روسية لزعزعة استقرار الدول الداعمة لكييف.
Advertisement
وتقول بولندا إنها تتعرض لهجمات متعمدة وهجمات إلكترونية، في ما تصفه بـ"حرب متعددة الوسائل" تشنها
روسيا
لتقويض الدعم المقدم إلى
أوكرانيا
، بينما تنفي
موسكو
هذه الاتهامات.
وأوضح ممثلو الادعاء أن الشرطة وقوات خاصة نفذت عمليات التوقيف يومي 25 و26 تشرين الثاني، مشيرين إلى أن المشتبه بهم تورطوا في تصوير وإرسال صور لبنى تحتية حيوية ومواقع مرتبطة بالأمن القومي خلال عام 2024 ومطلع عام 2025.
وأضاف الادعاء في بيان أن المتهمين تلقوا أموالا بعملات مشفرة مقابل تنفيذ تلك المهام.
وتصل عقوبة التجسس في بولندا إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس و30 سنة.
مواضيع ذات صلة
السلطات الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تجسس موساد يديرها شخص بهوية افتراضية
Lebanon 24
السلطات الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تجسس موساد يديرها شخص بهوية افتراضية
28/11/2025 19:15:15
28/11/2025 19:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة وفاة وجرعة من البيرة تُسقط شبكة مخدرات!
Lebanon 24
حالة وفاة وجرعة من البيرة تُسقط شبكة مخدرات!
28/11/2025 19:15:15
28/11/2025 19:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خطّطت لتفجيرات واغتيالات لصالح إسرائيل.. تفكيك شبكة تجسس خطيرة في لبنان!
Lebanon 24
خطّطت لتفجيرات واغتيالات لصالح إسرائيل.. تفكيك شبكة تجسس خطيرة في لبنان!
28/11/2025 19:15:15
28/11/2025 19:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: فرضنا عقوبات على شبكات مرتبطة ببرامج الصواريخ الباليستية والطائرات الحربية الإيرانية
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: فرضنا عقوبات على شبكات مرتبطة ببرامج الصواريخ الباليستية والطائرات الحربية الإيرانية
28/11/2025 19:15:15
28/11/2025 19:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن القومي
أوكرانيا
لاروسي
روسيا
شيرين
موسكو
وارسو
تابع
قد يعجبك أيضاً
سباق جديد بين الجيوش قد يغير شكل الحروب في أعماق البحار!
Lebanon 24
سباق جديد بين الجيوش قد يغير شكل الحروب في أعماق البحار!
12:00 | 2025-11-28
28/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود
Lebanon 24
احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود
11:50 | 2025-11-28
28/11/2025 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء
Lebanon 24
بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء
11:10 | 2025-11-28
28/11/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تصعيد أميركي... اتهامات متصاعدة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية
Lebanon 24
وسط تصعيد أميركي... اتهامات متصاعدة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية
10:00 | 2025-11-28
28/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين ينفي شائعات تزعم وقوع خلاف بينه وبين لافروف
Lebanon 24
بوتين ينفي شائعات تزعم وقوع خلاف بينه وبين لافروف
09:31 | 2025-11-28
28/11/2025 09:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
14:00 | 2025-11-27
27/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
15:01 | 2025-11-27
27/11/2025 03:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-11-28
سباق جديد بين الجيوش قد يغير شكل الحروب في أعماق البحار!
11:50 | 2025-11-28
احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود
11:10 | 2025-11-28
بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء
10:00 | 2025-11-28
وسط تصعيد أميركي... اتهامات متصاعدة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية
09:31 | 2025-11-28
بوتين ينفي شائعات تزعم وقوع خلاف بينه وبين لافروف
09:14 | 2025-11-28
19 دولة ... تعرفوا إلى "دول العالم الثالث" التي حظر ترامب استقبال مهاجريها
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 19:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 19:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 19:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24