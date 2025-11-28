Advertisement

عربي-دولي

بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء

Lebanon 24
28-11-2025 | 11:10
A-
A+
Doc-P-1448155-638999511659628575.webp
Doc-P-1448155-638999511659628575.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأخبار التي انتشرت مؤخرا وزعمت بأن القيادة الروسية "غير راضية" عن أداء وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووصفها بالهراء.  
Advertisement


وأكد بوتين  أن التقارير الإعلامية التي زعمت بأن لافروف تعرض للتهميش بعد مكالمة هاتفية "غير ناجحة" مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غير صحيحة ولا تتوافق مع الواقع.


في يوم 7 تشرين الثاني الجاري، علق المتحدث باسم الكرملين على مزاعم بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد "فقد مكانته"، ووصفها بالكاذبة.


وانتشرت شائعاتٌ حول فقدان وزير الخارجية الروسي لمكانته بعد غياب لافروف عن جلسة عقدها رئيس الدولة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي. وزعمت هذه الشائعات كذلك بأنه تم استبعاد لافروف من رئاسة الوفد الروسي إلى قمتي مجموعة العشرين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لاحقا. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
بوتين ينفي شائعات تزعم وقوع خلاف بينه وبين لافروف
lebanon 24
29/11/2025 01:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان ينفي الشائعات: القرار يتخذ جماعيا
lebanon 24
29/11/2025 01:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعمر الـ91 عاماً... بريجيت باردو تنفي شائعات وفاتها
lebanon 24
29/11/2025 01:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
شاعرة معروفة تكشف حقيقة طلاقها وتنفي الشائعات حول خيانتها الزوجية (فيديو)
lebanon 24
29/11/2025 01:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وزير الخارجية الروسي

وسائل الإعلام

وزير الخارجية

روسيا اليوم

مجلس الأمن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:47 | 2025-11-28
16:41 | 2025-11-28
16:34 | 2025-11-28
16:18 | 2025-11-28
15:51 | 2025-11-28
15:40 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24