بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء

وأكد بوتين أن التقارير الإعلامية التي زعمت بأن لافروف تعرض للتهميش بعد مكالمة هاتفية "غير ناجحة" مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غير صحيحة ولا تتوافق مع الواقع.في يوم 7 تشرين الثاني الجاري، علق المتحدث باسم الكرملين على مزاعم بعض والمواقع الإلكترونية بأن سيرغي لافروف قد "فقد مكانته"، ووصفها بالكاذبة.وانتشرت شائعاتٌ حول فقدان وزير الخارجية الروسي لمكانته بعد غياب لافروف عن جلسة عقدها رئيس الدولة مع الأعضاء الدائمين في الروسي. وزعمت هذه الشائعات كذلك بأنه تم استبعاد لافروف من رئاسة الوفد الروسي إلى قمتي مجموعة العشرين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لاحقا. (روسيا اليوم)