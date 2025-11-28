احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود

Advertisement

أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الجمعة، بوقوع انفجار داخل ناقلة نفط في ، ورجّحت أن يكون ناتجاً عن لغم بحري.وأشارت المعلومات إلى وجود خطر كبير من احتمال غرق الناقلة، لافتةً إلى أنّ الانفجار وقع في غرفة المحرك، وعلى بُعد نحو 83 كيلومتراً من في إسطنبول.وأضافت أن فرق الطوارئ توجّهت إلى الموقع لإجلاء أفراد الطاقم وعددهم 25 شخصاً، فيما ذكرت المصادر أن الناقلة ترفع علم غامبيا.