هولندا تُعدّ برنامجًا لتسهيل عودة اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم

Advertisement

وجاء في بيان الحكومة الهولندية: "في إطار خطتها طويلة الأمد، تسعى الحكومة الهولندية إلى ترتيب عودة الأوكرانيين طوعا إلى وطنهم، ولتحقيق هذه الغاية تعمل على صياغة برنامج بهذا الخصوص".وتعتزم سلطات هولندا ربط برنامج العودة الطوعية، بعملية . وستقدم هولندا مبلغا ماليا للأوكرانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، بما في ذلك المساعدة في الحصول على وثائق السفر وترتيبات النقل والعودة.وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بدمج العديد من برامج التمويل الحالية لإيواء طالبي اللجوء في مراكز الاستقبال لمختلف فئات اللاجئين. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أيار عام 2026.وذكر البيان أنه عند انتهاء صلاحية توجيه في 5 آذار 2027، سيتمكن الأوكرانيون المقيمون في هولندا من الحصول على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، مما يضمن لهم الحق في الإقامة في البلاد ويسمح لهم بالمساهمة في تنمية المجتمع. (روسيا اليوم)