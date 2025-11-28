Advertisement

عربي-دولي

هولندا تُعدّ برنامجًا لتسهيل عودة اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم

Lebanon 24
28-11-2025 | 12:38
A-
A+


Doc-P-1448247-638999584274393429.jpg
Doc-P-1448247-638999584274393429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، عن عزمها إطلاق برنامج يسهّل العودة الطوعية للاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم، بالإضافة إلى تحديث آلية تمويل مراكز استقبال طالبي اللجوء.
Advertisement


وجاء في بيان الحكومة الهولندية: "في إطار خطتها طويلة الأمد، تسعى الحكومة الهولندية إلى ترتيب عودة الأوكرانيين طوعا إلى وطنهم، ولتحقيق هذه الغاية تعمل هولندا على صياغة برنامج بهذا الخصوص".


وتعتزم سلطات هولندا ربط برنامج العودة الطوعية، بعملية إعادة الإعمار الأوكرانية. وستقدم هولندا مبلغا ماليا للأوكرانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، بما في ذلك المساعدة في الحصول على وثائق السفر وترتيبات النقل والعودة.


وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بدمج العديد من برامج التمويل الحالية لإيواء طالبي اللجوء في مراكز الاستقبال لمختلف فئات اللاجئين. ومن المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في الأول من أيار عام 2026.


وذكر البيان أنه عند انتهاء صلاحية توجيه الاتحاد الأوروبي في 5 آذار 2027، سيتمكن الأوكرانيون المقيمون في هولندا من الحصول على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، مما يضمن لهم الحق في الإقامة في البلاد ويسمح لهم بالمساهمة في تنمية المجتمع. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: عودة اللاجئين إلى سوريا تزيد الضغط على البنية التحتية المدمّرة
lebanon 24
29/11/2025 01:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: آن الأوان لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم
lebanon 24
29/11/2025 01:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يبحث مع لازاريني أوضاع اللاجئين وبرامج "الأونروا" في لبنان
lebanon 24
29/11/2025 01:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسعد يشيد بالتسهيلات للاجئين الفلسطينيين في لبنان
lebanon 24
29/11/2025 01:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

النظام الجديد

إعادة الإعمار

روسيا اليوم

الأوكرانية

الهولندية

سهيل عودة

الهولندي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:47 | 2025-11-28
16:41 | 2025-11-28
16:34 | 2025-11-28
16:18 | 2025-11-28
15:51 | 2025-11-28
15:40 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24