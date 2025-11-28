Advertisement

مظاهرات واسعة في ليبيا تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية فوراً

28-11-2025 | 13:28
Doc-P-1448250-638999590543252327.jpeg
Doc-P-1448250-638999590543252327.jpeg photos 0
خرجت جماهير كبيرة من المواطنين في مدينة بنغازي وعدد من مدن شرق ليبيا في مسيرات حاشدة تطالب بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأجيل.
كما شهدت مدن الجنوب الليبي، إضافة إلى بني وليد وسرت، مظاهرات متزامنة تحمل نفس المطالب، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بإنهاء حالة الجمود السياسي وفتح الطريق أمام الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين أن المشاركة الواسعة تعكس رغبة الليبيين في تحقيق انتقال سياسي سلمي يستند إلى الشرعية الانتخابية.


وأوضحت لجان التنظيم أن رسالتهم الأساسية هي التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وضمان مشاركة جميع المواطنين المستوفين للشروط القانونية، مع التأكيد على احترام حق التعبير السلمي.


وشدد المتظاهرون على رفض أي تأجيل أو مماطلة قد تبقي البلاد في حالة الفوضى والانقسام، مطالبين الأطراف المحلية والدولية بدعم مسار الانتخابات دون التدخل في إرادة الشعب الليبي، باعتبارها الطريق الوحيد نحو الاستقرار وتوحيد المؤسسات. (روسيا اليوم) 
