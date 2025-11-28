مظاهرات واسعة في ليبيا تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية فوراً

Advertisement

كما شهدت مدن الجنوب ، إضافة إلى بني وليد وسرت، مظاهرات متزامنة تحمل نفس المطالب، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بإنهاء حالة الجمود السياسي وفتح الطريق أمام الاستحقاقات ، مؤكدين أن المشاركة الواسعة تعكس رغبة في تحقيق انتقال سياسي سلمي يستند إلى الشرعية الانتخابية.وأوضحت لجان التنظيم أن رسالتهم الأساسية هي التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وضمان مشاركة جميع المواطنين المستوفين للشروط القانونية، مع التأكيد على احترام حق التعبير السلمي.وشدد المتظاهرون على رفض أي تأجيل أو مماطلة قد تبقي البلاد في حالة الفوضى والانقسام، مطالبين الأطراف المحلية والدولية بدعم مسار الانتخابات دون التدخل في إرادة الشعب الليبي، باعتبارها الطريق الوحيد نحو الاستقرار وتوحيد المؤسسات. (روسيا اليوم)