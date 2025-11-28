Advertisement

عربي-دولي

مطلق النار على البابا يوحنا بولس الثاني يسعى للقاء خلفه لاوون الرابع عشر

28-11-2025 | 13:43
توجه محمد علي أغا، الذي أطلق النار على البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في روما قبل أكثر من 40 عاماً، إلى مدينة إزنيك غرب تركيا قبيل زيارة البابا لاوون الرابع عشر.
ونقلت وكالة أنباء "دميرورين" التركية يوم الجمعة عن أغا قوله:"آمل في الجلوس مع البابا لدقيقتين أو ثلاث، إما في إزنيك أو إسطنبول".


وألحق هجوم أغا الذي استهدف البابا يوحنا بولس الثاني في ساحة القديس بطرس عام 1981 إصابة بالغة، ونجا من عدة طلقات نارية فيما صفح البابا عن منفذ الهجوم.


هذا، ومن المقرر أن يزور البابا إزنيك جنوب إسطنبول الجمعة، لإحياء ذكرى مجمع نيقية الكنسي الأول الذي انعقد قبل ما يربو على 1700 عام. 





















جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24