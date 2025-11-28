مطلق النار على البابا يوحنا بولس الثاني يسعى للقاء خلفه لاوون الرابع عشر

Advertisement

ونقلت وكالة أنباء "دميرورين" يوم الجمعة عن أغا قوله:"آمل في الجلوس مع البابا لدقيقتين أو ثلاث، إما في إزنيك أو إسطنبول".وألحق هجوم أغا الذي استهدف البابا في ساحة عام 1981 إصابة بالغة، ونجا من عدة طلقات نارية فيما صفح البابا عن منفذ الهجوم.هذا، ومن المقرر أن يزور البابا إزنيك جنوب إسطنبول الجمعة، لإحياء ذكرى مجمع نيقية الكنسي الأول الذي انعقد قبل ما يربو على 1700 عام.