بعد تظاهرات "حراك الوطن"… الإسراع في الانتخابات الرئاسية

أكد رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد دعمه للإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن صوت المتظاهرين في حراك الوطن يجب أن يُحترم ويُنفَّذ دون تأخير، باعتباره المسار الوحيد لإنهاء الانقسام والفوضى.

واعتبر في بيان رسمي أن خروج الآلاف في مدن بنغازي وشرق ليبيا والجنوب وبني وليد يعكس إرادة شعبية واضحة تدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة، ورفض أي تدخل خارجي أو مماطلة.



وأشاد حماد بجهود رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء المجلس في حماية الحقوق والحريات، مؤكداً تقدير الحكومة للثقة التي عبّر عنها المواطنون تجاه . كما شدد على أهمية العمل المشترك مع المفوضية الوطنية للانتخابات، لضمان تسريع تنفيذ مطالب الشارع وتحقيق استحقاق انتخابي يؤسس لاستقرار سياسي ووحدة وطنية.



ودعا حماد إلى احترام إرادة ورفض أي محاولة لتعطيل المسار الانتخابي أو التأثير على القرار الوطني، مؤكداً قدرة الليبيين على اختيار قيادتهم وفق مبادئ وسيادة القانون. وختم بالتأكيد أن المتظاهرين وجهوا رسالة واضحة تعكس توقهم للاستقرار وبناء دولة قوية قائمة على الشرعية .



وتزامنت هذه المواقف مع بيان لعقيلة صالح أكد فيه أن المظاهرات تعبّر عن إرادة الليبيين، داعياً المفوضية إلى بدء تنفيذ القوانين الانتخابية وتحديد موعد قريب للانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الفوضى وتحقيق الاستقرار.