عربي-دولي

السعودية تستنكر استهداف بيت جن وتدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

Lebanon 24
28-11-2025 | 16:18
Doc-P-1448312-638999691029052635.jpg
Doc-P-1448312-638999691029052635.jpg photos 0
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق، مؤكدة رفضها الكامل لأي انتهاكات إسرائيلية تطال الأراضي السورية أو تسعى لتهديد أمنها واستقرارها.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية، الذي نشرته عبر منصة "إكس": تجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا، والممارسات الإسرائيلية الإجرامية بحق الشعب السوري، مطالبةً بتطبيق جميع القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة؛ بما يكفل سيادة ووحدة وأمن سوريا وشعبها الشقيق.
