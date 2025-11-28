Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الأميركي سيتغيب عن اجتماع لحلف الأطلسي في لحظة حرجة لأوكرانيا

Lebanon 24
28-11-2025
أفاد مسؤولان أميركيان بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي المزمع عقده الأسبوع المقبل في بروكسل، في غياب يُعد غير معتاد لأبرز ممثل دبلوماسي للولايات المتحدة عن اجتماع مهم للحلف.
وأوضح أحد المسؤولين، الذي طلب عدم كشف هويته لمناقشة تفاصيل غير معلنة، أن نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو سيتولى تمثيل واشنطن مكان روبيو.


ولم يتضح بعد سبب عزم روبيو التغيب عن اجتماع الثالث من كانون الأول، وقد تتغير خططه في اللحظة الأخيرة.


لكن عدم حضوره المحتمل يأتي في وقت يحاول فيه المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون تضييق هوة الخلافات حول خطة الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، وبينما يشكو بعض الدبلوماسيين الأوروبيين من استبعادهم من العملية. 
