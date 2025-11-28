وزير الخارجية الأميركي سيتغيب عن اجتماع لحلف الأطلسي في لحظة حرجة لأوكرانيا

Advertisement

وأوضح أحد المسؤولين، الذي طلب عدم كشف هويته لمناقشة تفاصيل غير معلنة، أن نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو سيتولى تمثيل مكان روبيو.ولم يتضح بعد سبب عزم روبيو التغيب عن اجتماع الثالث من كانون الأول، وقد تتغير خططه في اللحظة الأخيرة.لكن عدم حضوره المحتمل يأتي في وقت يحاول فيه المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون تضييق هوة الخلافات حول خطة المثيرة للجدل لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، وبينما يشكو بعض الدبلوماسيين من استبعادهم من العملية.