قبل تصنيف "الإرهاب"… مكالمة سرّية بين ترامب ومادورو

كشفت صحيفة " تايمز" أن الرئيس الأميركي أجرى الأسبوع الماضي مكالمة هاتفية مع ، ناقشا خلالها إمكانية عقد قمة ثنائية بينهما.ووفق مصادر مطلعة، جرت المكالمة في نهاية الأسبوع بمشاركة الأميركي ماركو روبيو، وتطرقت إلى احتمال عقد لقاء داخل ، لكن المبادرة "ليست قيد التنفيذ حالياً".وجاء الاتصال قبل أيام من دخول قرار الخارجية الأميركية باعتبار "كارتل الشمس" تنظيماً إرهابياً أجنبياً حيز التنفيذ، وهو الكارتل الذي تربطه بمادورو.وتزامنت المكالمة مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي تحت ذريعة مكافحة المخدرات، وسط اتهامات من مراقبين بأن الهدف هو الضغط لإزاحة مادورو.ورفض التعليق على المعلومات، كما لم تقدّم السلطات الفنزويلية أي توضيح، في حين أكد مصدران قريبان من كاراكاس حدوث الاتصال المباشر بين الزعيمين.