عربي-دولي
قبل تصنيف "الإرهاب"… مكالمة سرّية بين ترامب ومادورو
Lebanon 24
28-11-2025
|
16:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "
نيويورك
تايمز" أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أجرى الأسبوع الماضي مكالمة هاتفية مع
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
، ناقشا خلالها إمكانية عقد قمة ثنائية بينهما.
ووفق مصادر مطلعة، جرت المكالمة في نهاية الأسبوع بمشاركة
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو، وتطرقت إلى احتمال عقد لقاء داخل
الولايات المتحدة
، لكن المبادرة "ليست قيد التنفيذ حالياً".
وجاء الاتصال قبل أيام من دخول قرار الخارجية الأميركية باعتبار "كارتل الشمس" تنظيماً إرهابياً أجنبياً حيز التنفيذ، وهو الكارتل الذي تربطه
واشنطن
بمادورو.
وتزامنت المكالمة مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي تحت ذريعة مكافحة المخدرات، وسط اتهامات من مراقبين بأن الهدف هو الضغط لإزاحة مادورو.
ورفض
البيت الأبيض
التعليق على المعلومات، كما لم تقدّم السلطات الفنزويلية أي توضيح، في حين أكد مصدران قريبان من كاراكاس حدوث الاتصال المباشر بين الزعيمين.
